La científica argentina que se prepara para despegar al espacio

Argentina se acerca a un momento histórico: una científica ingeniera biomédica de Salta se prepara para viajar al espacio. Noel Castro forma parte de un proyecto que busca llevar ciencia nacional fuera de la Tierra. Su entrenamiento avanza con pasos firmes y el despegue de la misión se proyecta para enero.

Desde su cuenta de Instagram, Noel Castro relata su rutina de preparación. Explica cómo entrena el cuerpo, cómo estudia sistemas de vuelo y qué tareas exige una misión espacial. Sus publicaciones despiertan curiosidad y suman seguidores que siguen cada etapa del proceso.

La ingeniera se formó en bioastronáutica, un campo que estudia el comportamiento del cuerpo humano fuera del planeta. La falta de gravedad altera músculos, huesos y equilibrio. Por eso, las misiones espaciales incluyen protocolos médicos y experimentos sobre salud.

El proyecto surge de la cooperación entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, y empresas del sector privado. La iniciativa busca llevar desarrollo científico argentino al espacio y abrir la puerta a nuevas misiones.

El viaje se realizará a bordo de una cápsula Dragon de SpaceX. Ese vehículo ya transporta astronautas de la NASA hacia la Estación Espacial Internacional. La nave se acopla al laboratorio orbital que gira a unos 400 kilómetros de la Tierra.

Noel Castro explicó que su rol se centra en sistemas de soporte vital. Estos equipos controlan oxígeno, presión y temperatura dentro de la nave. Sin ese sistema, la vida en órbita sería imposible.

El plan científico incluye estudios sobre el cuerpo humano en microgravedad. También hay interés en ensayos con semillas y granos. La agricultura espacial es un tema de investigación global ante futuros viajes a la Luna y Marte.

La científica aclaró que no trabaja para la NASA. La agencia regula las actividades en la Estación Espacial Internacional. El proyecto busca una misión con sello argentino, con científicos, médicos y especialistas del país.