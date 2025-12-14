Amenazas y disparos en Las Heras: detuvieron a un violento delincuente que intentó huir

Los efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Las Heras efectuaron la detención de un violento delincuente armado en Las Heras . El hecho fue alertado por una mujer que se presentó por su cuenta en una dependencia cercana. Tras detenerlo, los uniformados constaron que se trataba de Franco Nahuel Ibáñez (28), un malviviente que fue investigado por varios delitos.

Fue en la Comisaría 56 donde, en horas de la noche del sábado, una mujer se presentó de forma espontánea para denunciar a Ibáñez por amenazarla a punta de pistola. A partir de esto, desde la dependencia lasherina se dio conocimiento a los uniformados de la UEP por medio de la frecuencia radial.

El aviso relató la presencia de este sujeto en la vía pública, concretamente entre la calle Aristóbulo del Valle y el callejón Flamengo, con una violenta actitud.

Allí, sobre las 22.30, se desplazaron dos móviles, que al llegar, los efectivos actuantes debieron ingresar a pie dentro de un descampado donde se encontraba Ibáñez, quien al notar la presencia policial se intentó dar ala fuga, descartando en su camino la pistola con la que había amenazado a vecinos de la zona.

Tras una breve persecución, los efectivos lograron captarlo y por medio de un rastrillaje en el terreno baldío se logró hallar dicha arma de fuego, tipo revolver calibre 32 con cachas color negro.

Aunque al momento del secuestro esta pistola no contaba con balas en su interior, una llamada a la línea de emergencias 911, alertando por este mismo caso, relató que Ibáñez había detonado el arma en múltiples ocasiones.

Quién es el delincuente detenido

Una vez se identificó al delincuente detenido, los uniformados notificaron que se trataba de un sujeto con cierto pasado en los tribunales mendocinos.

Ibáñez, domiciliado en el barrio Centorbi, comenzó a ser citado por la Justicia desde el año 2022. Desde ese año fue investigado por casos como lesiones leves dolosas, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, robo agravado por ser cometido en poblado y un caso de daño simple en contexto de violencia de género.

Ahora a estos se le sumó una detención por portación ilegal de arma de fuego, por la que fue recluido en la Subcomisaria Iriarte, quedando nuevamente a disposición de la Justicia.