Conflicto vecinal en Las Heras: pelea terminó con dos mujeres heridas de bala

El violento episodio con arma de fuego ocurrió en el barrio Belgrano durante la noche del viernes, a raíz de una disputa entre vecinos.

Dos mujeres resultaron heridas de arma de fuego en sus miembros inferiores tras un violento conflicto que ocurrió en la vía pública del barrio Belgrano, en el departamento de Las Heras. La Policía aprehendió a una persona involucrada en el hecho.

El episodio se registró alrededor de las 21.54 horas del viernes. El personal policial de la Comisaría 36° acudió al lugar tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego y personas lesionadas.

Según el parte oficial, el incidente se originó durante una disputa que habría involucrado a familias del barrio. Las víctimas fueron identificadas como B. L. R. (30 años) y S. M. F. (34 años). Las autoridades aprehendieron a una persona como imputada, identificada como E. G. N. (21 años).

Víctimas y Atención Médica Una de las mujeres, B. L. R., fue trasladada de urgencia al Hospital Carrillo y, posteriormente, la derivaron al Hospital Lagomaggiore, donde recibió asistencia médica por una herida de arma de fuego en la pierna izquierda. La otra mujer lesionada, S. M. F., se negó inicialmente a ser asistida por personal médico.