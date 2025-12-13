Un chileno intentó irse de Argentina con US$ 60 mil escondidos y le decomisaron inclusive los US$ 10 mil permitidos

Un ciudadano chileno, que fue condenado por intentar sacar divisas de la Argentina sin declarar, no logró que la Justicia le devuelva los US$ 10 mil que la normativa permite egresar del país. El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 resolvió que la totalidad de los dólares incautado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza quede en manos del Estado.

La medida fue tomada por las autoridades, al considerar que formó parte de una misma maniobra delictiva.

El caso se remonta a febrero de 2020, cuando el hombre fue interceptado al intentar abordar un vuelo internacional con US$ 59.138 escondidos entre su equipaje de mano y su ropa. El dinero estaba fraccionado en fajos pequeños y oculto con el objetivo de eludir los controles aduaneros, según surge del expediente judicial.

En noviembre de 2024, el tribunal lo condenó a dos años y dos meses de prisión en suspenso por tentativa de contrabando de divisas, además de imponerle inhabilitaciones comerciales y la prohibición de ejercer funciones en fuerzas de seguridad. En ese fallo se ordenó el decomiso de US$ 49.138, es decir, el monto que superaba el límite legal para sacar del país sin declarar.

Sin embargo, quedó pendiente la situación de los US$ 10 mil restantes, que permanecieron bajo custodia judicial mientras se tramitaba una causa paralela por presunto lavado de dinero. Esa investigación terminó archivada con un sobreseimiento definitivo, lo que llevó a la defensa a reclamar la devolución de esa suma.

La fiscalía se opuso al pedido y sostuvo que restituir ese dinero atentaría contra el carácter disuasivo de la sanción. En su dictamen advirtió que habilitar la devolución podría incentivar maniobras reiteradas para sacar montos apenas superiores al permitido o dividir el dinero entre varias personas.

El alto monto decomisado

Al analizar el planteo, la jueza de Cámara Sabrina Namer consideró que los US$ 59.138 integraron un único hecho punible. El tribunal remarcó que el imputado conocía la normativa vigente, que existían carteles informativos en el aeropuerto y que incluso había firmado una declaración jurada aduanera donde consignó no transportar sumas superiores al límite autorizado.

“La totalidad del dinero secuestrado fue el objeto del delito”, señaló la resolución, al rechazar el planteo defensivo. Con ese argumento, el tribunal dispuso que también los US$ 10 mil queden definitivamente decomisados.

En el fallo se subrayó que el intento de egreso con dinero oculto, frustrado por la intervención de las fuerzas de seguridad aeroportuarias, permite concluir que toda la suma estaba íntimamente vinculada al delito por el cual el ciudadano chileno recibió condena firme.