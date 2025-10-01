"La diosa de la riqueza": condenan a una mujer china en el mayor decomiso de bitcoin de la historia

Una ciudadana china ha sido condenada después de una investigación internacional por fraude que resultó en lo que se cree es la mayor incautación de criptomonedas del mundo.

La Policía Metropolitana de Londres afirma haber recuperado 61.000 bitcoins con un valor de más de US$6.700 millones a precios actuales.

Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, se declaró culpable de adquirir y poseer la criptomoneda ilegalmente ante el Tribunal de la Corona de Southwark, Reino Unido, el lunes.

Una segunda persona compareció ante el tribunal el martes para admitir su participación en el plan.

El ciudadano malasio Seng Hok Ling, de Matlock, Derbyshire, se declaró culpable ante el Tribunal de la Corona de Southwark de participar en un acuerdo de lavado de dinero el 23 de abril de 2024 o antes.

Según la acusación, estuvo comerciando con criptomonedas en nombre de Zhimin Qian, "sabiendo o sospechando que sus acciones facilitarían la adquisición o el control de bienes delictivos por parte de un tercero".

Entre 2014 y 2017, Zhimin lideró una estafa a gran escala en China, en la que se engañó a más de 128.000 víctimas para luego almacenar los fondos robados en bitcoins, según informó la Policía Metropolitana en un comunicado.

La declaración de culpabilidad del hombre de 47 años se produjo tras una investigación de siete años sobre una red global de lavado de dinero que comenzó cuando se recibió una alerta sobre la transferencia de activos delictivos.

Zhimin llevaba "evadiendo la justicia" cinco años hasta su arresto, lo que requirió una investigación compleja que involucró a múltiples jurisdicciones, según la sargento detective Isabella Grotto, quien dirigió la investigación de la Policía Metropolitana.

Huyó de China con documentos falsos y entró en Reino Unido, donde intentó blanquear el dinero robado comprando propiedades, según informó la Policía Metropolitana.

"Al declararse culpable, la señora Zhang espera tranquilizar a los inversores que llevan esperando una indemnización desde 2017 y asegurarles que el marcado aumento del valor de las criptomonedas significa que hay fondos más que suficientes disponibles para compensar sus pérdidas", declaró el abogado de Zhimin, Roger Sahota, de Berkeley Square Solicitors.

Este martes, el Tribunal supo que se iniciaron los procedimientos de confiscación para recuperar más de US$21 millones del control de Ling. La cifra se ajustará para reflejar las tasas de las criptomonedas cuando sea sentenciado en noviembre.

Algunos informes sugieren que el gobierno de Reino Unido intentará retener los fondos incautados.

La BBC se ha puesto en contacto con el Tesoro y el Ministerio del Interior para obtener una respuesta.

Las reformas a la legislación penal del anterior gobierno conservador buscaban facilitar a las autoridades británicas la incautación, congelación y recuperación de criptoactivos.

Los cambios también permitirían a algunas víctimas solicitar la liberación de los activos mantenidos en sus cuentas.

"La diosa de la riqueza"

Zhimin contó con la ayuda de Jian Wen, una empleada de un restaurante chino de comida para llevar, quien fue condenada a seis años y ocho meses de prisión el año pasado por su participación en la operación criminal.

Jian Wen, de 44 años, blanqueó las ganancias de la estafa y pasó de vivir en un apartamento encima del restaurante a una "multimillonaria casa alquilada" en el norte de Londres, según informó el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) a principios de este año.

También compró dos propiedades en Dubái valoradas en más de US$672.183 según el CPS.

La Policía Metropolitana afirmó haberle confiscado a Jian más de US$400 millones en bitcoins.

Servicio de Fiscalía de la Corona La propiedad del norte de Londres a la que Jian Wen se mudó en 2017

El medio de comunicación chino Lifeweek informó en 2024 que varias personas, en su mayoría de entre 50 y 75 años, pusieron entre cientos de miles y decenas de millones de yuanes en las inversiones que Zhimin promovía.

Según informes, algunas de las víctimas, entre ellas empresarios, empleados bancarios y miembros del poder judicial, fueron instadas por amigos y familiares a invertir en el plan de Zhimin.

Al parecer, los inversores sabían poco de Zhimin, a quien se describía como "la diosa de la riqueza".

"El bitcoin y otras criptomonedas son cada vez más utilizadas por la delincuencia organizada para ocultar y transferir activos, de modo que los estafadores puedan disfrutar de los beneficios de su conducta delictiva", declaró el fiscal jefe adjunto de la Corona, Robin Weyell.

"Este caso, que implica la mayor incautación de criptomonedas en Reino Unido, ilustra la magnitud de los ingresos delictivos a disposición de estos estafadores".

La condena del lunes marca la "culminación de años de investigación dedicada", en la que han participado la policía y los equipos policiales chinos, declaró Will Lyne, jefe del Comando de Delitos Económicos y Cibernéticos de la Policía Metropolitana.

Zhimin se encuentra bajo custodia a la espera de sentencia, que se conocerá el 10 de noviembre, en el marco de una audiencia de dos días en la que también se ha citado a Seng Hok Ling.

El ministro de Seguridad de Reino Unido, Dan Jarvis, afirmó que la condena enviaba una "clara señal" de que Reino Unido no es un "refugio seguro" para los delincuentes.

"El blanqueo de capitales erosiona la confianza, socava nuestra economía y alimenta el auge de la delincuencia organizada grave", declaró en un comunicado.

La BBC se ha puesto en contacto con la embajada china en Reino Unido para solicitar comentarios.

Información adicional de Tony Han, periodista, Unidad Global China de la BBC.

