Un ciclista quedó en terapia intensiva tras impactar con una moto en Guaymallén

El hombre de 51 años colisionó con una motocicleta en Roca y Ruiz, durante la noche del viernes.

Un grave accidente se registró en la noche del viernes en el departamento de Guaymallén. Como resultado del hecho, un ciclista permanece internado en estado delicado.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.17 horas en la intersección de las calles Roca y Ruiz. El siniestro involucró una motocicleta y una bicicleta que circulaban en el mismo sentido y que colisionaron por causas que aún no se determinan. El ciclista, identificado como E.M.L., de 51 años, sufrió lesiones graves.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió en el lugar y dispuso su inmediato traslado al Hospital Central.