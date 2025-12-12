Legítima defensa: sobreseyeron a una policía que abatió a un delincuente en Las Heras

Desde el polo Judicial, la Justicia determinó que la policía que mató a tiros a Juan Ariel Azcurra en mayo de 2024 actuó en legítima defensa.

Juan Ariel Azcurra, el hombre abatido por una efectivo de la Policía en Las Heras.

La Justicia sobreseyó este viernes a la policía que abatió a Juan Ariel Azcurra, de 31 años, cuando intentó asaltarla mayo del año pasado en Las Heras. La investigación estableció la efectivo actuó en legítima defensa al momento en que le disparó al delincuente.

La jueza Mariana Gardey, del Juzgado Penal Colegiado N°2, tomó la decisión de sobreseerla a partir del pedido del fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, quien había solicitado desvincular a la acusada y darle un cierre al expediente por la muerte del asaltante.

Cómo fue el asesinato en Las Heras De la reconstrucción del hecho surgió que la uniformada hizo uso de su arma reglamentaria cuando Azcurra la abordó en plena vía publica con la intención de robarle durante la mañana del martes 21 de mayo de 2024.

Las amenazas escalaron a un forcejeo entre ambos, donde la funcionaria pública recibió un golpe en la cabeza. Acto seguido, al notar que el malviviente sacó una pistola de entre sus ropas, la policía logró cargar su pistola con la que disparó contra el asaltante en varias ocasiones.

image El violento episodio ocurrió esta mañana en el barrio Panquehua. Foto: Alfredo Ponce/MDZ. Al lugar del hecho llegaron efectivos de la Comisaría 16°, quienes encontraron a Azcurra con escasos signos vitales sobre el cruce de la calle D. Bartolomé con la avenida San Martín. Allí, el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento en el lugar.