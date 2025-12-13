Iba con casi el doble del alcohol permitido y lo detuvieron en el Acceso Este

La Policía Vial detectó una conducción peligrosa en Acceso Este y Cobos. El dosaje de alcohol excedió el límite legal.

Un conductor fue interceptado y demorado en el departamento de Guaymallén durante la madrugada de este sábado, por manejar de manera peligrosa con un alto nivel de alcohol en sangre.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 4.30 en la zona de incorporación al Acceso Este y calle Cobos. Personal de la Policía Vial realizaba tareas de control cuando detuvo la marcha de un automóvil Fiat Argo, cuyo conductor circulaba de manera riesgosa.

La persona al volante, identificada como V. N. G., se sometió al control de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 1,80 gramos de alcohol por litro de sangre. Este nivel supera ampliamente el límite legal establecido, configurando una infracción grave.