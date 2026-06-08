"Mi negra bella": la carta con la que los abuelos de Agostina Vega la recordaron a dos semanas del femicidio

El dolor por la muerte de Agostina Vega sigue golpeando con fuerza a su familia. En medio del reclamo de justicia y mientras sus seres queridos intentan atravesar uno de los momentos más difíciles de sus vidas, los abuelos de la adolescente difundieron una conmovedora carta en la que expresaron el profundo vacío que dejó su partida.

Elizabeth y Miguel eligieron dirigirse a su nieta con palabras cargadas de amor, recuerdos y tristeza. En el texto, difundido por el diario La Voz, describen el sufrimiento que atraviesan desde su muerte y aseguran que sus corazones están "partidos en mil pedazos", una frase que resume el impacto que tuvo la pérdida en el núcleo familiar.

A través de la carta, los abuelos evocan momentos cotidianos compartidos con Agostina Vega . Recuerdan las fotografías y videos que conservan en sus teléfonos, las charlas antes de dormir y las ocurrencias propias de la adolescencia que hoy se transformaron en recuerdos imborrables.

El caso de Agostina Vega volvió a conmover a la sociedad argentina.

También rememoran los planes para celebrar sus 15 años, una fecha que la joven esperaba con entusiasmo. La elección del vestido, la cuenta regresiva para el cumpleaños y la ilusión de compartir ese momento en familia aparecen como algunas de las imágenes más emotivas del relato.

Los recuerdos continúan con escenas familiares junto a su hermano menor, sus tíos y las travesuras que protagonizaba en la casa. Para sus abuelos, a dos semanas del brutal femicidio, cada una de esas postales adquiere ahora un significado especial en medio de una ausencia que consideran imposible de aceptar.

La carta concluye con un mensaje de unidad y fortaleza. Elizabeth y Miguel aseguran que seguirán adelante juntos como familia para exigir justicia por Agostina Vega, transformando el dolor en el motor de un reclamo que promete mantenerse vigente.

Mientras tanto, la madre de la adolescente, Melisa, continúa internada. Según informó el abogado de la familia materna, Carlos Nayi, su estado sigue siendo delicado y permanece profundamente afectada por lo ocurrido. Por su parte, Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, logró recuperarse de una descompensación que motivó una internación de urgencia y ya recibió el alta médica.

La carta completa

"Mi negra Bella",

Como podría explicar lo que sentimos en estos momentos si solo tenemos dolor, nuestros corazones están partidos en mil pedazos.

Veo en mi celular cientos de fotos videos con tu vocecita siempre alegre con tus locuritas de adolescente.

Amo recordar nuestros fines de semana durmiendo juntos a veces charlando antes de dormir, planeando tu cumpleaños contando los dias para tus 15, eligiendo color de vestido imaginando entrar al salón con tus tíos y "tu buelo" como le decías desde que empezaste hablar.

Te recuerdo en casa jugando con tu hermanito y tu tío como si fuesen tres hermanitos sacándole las pintura a tu tía sin permiso.

Dios quisiéramos despertar de esta pesadilla y que estés como todos los dias de tu vida con nosotros.

Mi Agos, Mi negra bella, la nieta más hermosa y buena, con la sonrisa más linda le pido a Dios que nos mantenga unidos y fuertes como familia para poder pedir justicia.

Te amamos y te amaremos siempre.