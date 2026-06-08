Un empresario argentino fue detenido en Los Libertadores con un cargador y municiones

Un empresario oriundo de la provincia argentina de Corrientes fue detenido en el complejo fronterizo Los Libertadores luego de que personal de Aduanas detectara municiones y un cargador de arma de fuego ocultos en el vehículo que conducía al momento de ingresar a Chile.

De acuerdo con información publicada por el diario Los Andes Online , el procedimiento se desarrolló pasado el mediodía del jueves durante una fiscalización de rutina realizada en el sector destinado al control de vehículos livianos.

De acuerdo con la información, funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas inspeccionaron una camioneta con patente argentina que era conducida por un empresario. Durante la revisión, los agentes utilizaron ejemplares caninos especializados y un camión escáner, herramientas que permitieron detectar anomalías en una consola ubicada entre los asientos delanteros del rodado.

Al inspeccionar el compartimiento hallaron un cargador y nueve municiones calibre 9 milímetros que no habían sido declaradas ante las autoridades aduaneras, motivo por el cual el conductor fue detenido en el lugar.

Los elementos secuestrados fueron valuados por Aduanas en 54.833 pesos chilenos , mientras que el perjuicio fiscal estimado ascendió a 14.880 pesos chilenos.

cargador arma Cargador de arma de porte ilegal secuestrada durante la requisa.

Tras el procedimiento, el ciudadano argentino fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes. Allí, se formalizó la investigación en su contra por los delitos de contrabando, tenencia ilegal de partes y piezas de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones.

Según informó Los Andes Online, al empresario se le dispuso como medida cautelar la obligación de firmar cada tres semanas en dependencias de la Policía Internacional ubicadas en el complejo Los Libertadores.

Municiones Nueve municiones calibre 9 milímetros, secuestradas durante el procedimiento realizado por personal de Aduanas.

Luego de la audiencia, el empresario recuperó la libertad, mientras que la Justicia chilena fijó un plazo de seis meses para el desarrollo y cierre de la investigación.