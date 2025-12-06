Entidad chilena coincide con Aprocam y denuncia inseguridad en la ruta internacional

La Cámara Aduanera de Chile manifestó su profunda preocupación por el aumento de asaltos y robos violentos que afectan a choferes y camiones de carga internacional en el sector de Los Andes , particularmente en las inmediaciones del Puerto Terrestre (PTLA) y en el camino internacional.

El reclamo del organismo chileno coincide directamente con las denuncias que la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza ( Aprocam ) realizó en reiteradas ocasiones . El sector de transporte mendocino asegura que la inseguridad en la zona afecta a cerca de diez camiones argentinos mensualmente mientras esperan para ingresar al PTLA.

La escalada de la inseguridad que vive el transporte de carga se extendió recientemente a los ómnibus de turismo . Un viaje que transportaba pasajeros en la modalidad de "tours de compras" fue víctima de un golpe comando en el mismo sector. El hecho fue aparentemente realizado por bandas de extranjeros, lo que evidencia la peligrosidad creciente en la ruta internacional que conecta con el país vecino.

En ese contexto, la Cámara Aduanera expuso su reclamo a través de una declaración pública, indicando que el sector carece de garantías mínimas para transportistas, colaboradores de agencias de aduana y operadores. El organismo argumenta que la ausencia de Carabineros y patrullajes preventivos convirtió la zona en un "punto ciego" que facilita la acción de bandas criminales.

Esta preocupación se fundamenta en hechos concretos, como el asalto y secuestro sufrido por un camionero paraguayo este martes. Delincuentes lo abordaron a mano armada en la localidad de Río Colorado, robando un camión que transportaba carne . La entidad lamentó las escasas medidas de seguridad implementadas y sostiene que urge proporcionar tranquilidad para mantener abastecidas las diferentes cadenas de suministro del país.

Detalles del pedido de Aprocam

Aprocam denunció dos modalidades delictivas principales. El robo "piraña", que consiste en ataques masivos para sustraer la carga o pertenencias personales de los choferes. Se suma el robo y secuestro, con asaltos a mano armada con sustracción del camión y su carga completa, llegando al secuestro de los choferes por horas.

El presidente de Aprocam, Ricardo Squartini, envió notas a las autoridades chilenas, solicitando más recursos para Carabineros, a lo que recibió como respuesta la limitación de personal y vehículos de la policía uniformada para controlar la situación.

Consultado sobre la inseguridad en el sector, el delegado presidencial Cristian Aravena dijo a medios trasandinos que el tema de seguridad para el transporte internacional de carga se trabaja con el Ministerio del Interior. El delegado instó a la cautela con las cifras de robos y contrastó los reportes que señalan 60 robos en un mes.

Según el funcionario, Carabineros informó de quince delitos en el sector entre el inicio del año y mayo, lo que es opuesto a lo que denuncian entidades a ambos lados de la cordillera.