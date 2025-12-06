Anses otorga un bono de $106.904 en diciembre: cómo saber si te corresponde

Anses confirma el monto de la Asignación por Matrimonio en diciembre: el beneficio quedó en más de $100.000 para quienes cumplan los requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó en diciembre de 2025 los montos de sus prestaciones y confirmó el valor de la Asignación por Matrimonio, un pago único destinado a trabajadores registrados dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares, así como a titulares de la AUE, AUH y monotributistas de las categorías habilitadas.

En diciembre, el monto de la Asignación por Matrimonio se fija en $106.904, tras el aumento del 2,3% aplicado por la fórmula de movilidad de Anses, que ajusta las prestaciones según la inflación informada por el Indec. Aunque se trata de un pago único, quienes realizan el trámite después del incremento acceden automáticamente al valor actualizado.

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Matrimonio Este beneficio está disponible para:

Trabajadores registrados que cobren asignaciones familiares.

familiares. Personas que reciban la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Universal por Embarazo.

Monotributistas dentro de las categorías habilitadas por Anses. Además, el matrimonio debe estar debidamente registrado en el Registro Civil y presentado ante Anses dentro del plazo correspondiente para acceder al pago.

Anses otorga una Asignación por Matrimonio a quienes cumplan con los requisitos necesarios Foto: Shutterstock El trámite puede realizarse en oficinas de Anses o de manera virtual. Foto: Shutterstock Cómo se cobra este pago único El cobro se deposita directamente en la cuenta bancaria donde la persona recibe sus asignaciones mensuales. En caso de que ambas personas cumplan las condiciones establecidas por Anses, cada una puede recibir el monto total.