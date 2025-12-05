Anses confirmó el monto de la AUH para hijo con discapacidad en diciembre 2025

Anses determinó los nuevos montos para la AUH para hijo con discapacidad para este mes. Los detalles de la medida.

La Anses informó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) destinada a familias con hijos con discapacidad sufrirá un incremento este diciembre, en concordancia con la actualización mensual por inflación. Según lo oficializado, el valor bruto de la AUH por hijo con discapacidad trepará a $398.852,75.

Los montos de la AUH detallados por Anses De ese monto, se abonará inmediatamente el 80%, es decir $319.082,20. El restante 20%, equivalente a $79.770,55, quedará retenido hasta que se presente la documentación exigida (la Libreta AUH), la cual acredita que el niño o niña cumple con los controles sanitarios, calendario de vacunación y asistencia escolar correspondientes.

La Anses termina de abonar esta semana los últimos pagos del mes según el cronograma por DNI. Foto: Anses AUH de Anses. Anses Para quienes perciben la AUH “tradicional” (hijos sin discapacidad), el monto de diciembre alcanza los $122.827 por menor a cargo, de los cuales se pagan $98.261 inmediatamente y se retienen $24.565 hasta la presentación de la Libreta.

El beneficio está destinado a familias de trabajadores informales, monotributistas sociales, empleados domésticos o desocupados, siempre que el menor cuente con la documentación correspondiente.