Anses confirmó el monto de la AUH para hijo con discapacidad en diciembre 2025
Anses determinó los nuevos montos para la AUH para hijo con discapacidad para este mes. Los detalles de la medida.
La Anses informó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) destinada a familias con hijos con discapacidad sufrirá un incremento este diciembre, en concordancia con la actualización mensual por inflación. Según lo oficializado, el valor bruto de la AUH por hijo con discapacidad trepará a $398.852,75.
Los montos de la AUH detallados por Anses
De ese monto, se abonará inmediatamente el 80%, es decir $319.082,20. El restante 20%, equivalente a $79.770,55, quedará retenido hasta que se presente la documentación exigida (la Libreta AUH), la cual acredita que el niño o niña cumple con los controles sanitarios, calendario de vacunación y asistencia escolar correspondientes.
Para quienes perciben la AUH “tradicional” (hijos sin discapacidad), el monto de diciembre alcanza los $122.827 por menor a cargo, de los cuales se pagan $98.261 inmediatamente y se retienen $24.565 hasta la presentación de la Libreta.
El beneficio está destinado a familias de trabajadores informales, monotributistas sociales, empleados domésticos o desocupados, siempre que el menor cuente con la documentación correspondiente.
Esta ayuda económica forma parte del calendario de Anses todos los meses y se dieron a conocer los montos en las últimas horas para darle certeza a los beneficiarios de cara a una nueva entrega en el final del año 2025.