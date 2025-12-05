Fiesta Provincial de la Cerveza: tras la postergación, la medida urgente que tomó Godoy Cruz

Tras la decisión de postergar la Fiesta Provincial de la Cerveza, Godoy Cruz confirmó qué se puede llevar y qué está prohibido que ingrese al predio.

Los días 7,8 y 9 de diciembre se realizará la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 y ya está todo listo para el arranque del festival cervecero más grande del oeste argentino. La fecha tuvo que ser modificada por las contingencias climáticas previstas para este fin de semana.

Dicho evento se desarrollará nuevamente en el Hipódromo de Mendoza y, para esto, la Municipalidad dispuso de un operativo especial para garantizar un nuevo éxito en esta edición.

Así, se definió qué elementos se podrán ingresar al predio y cuáles estarán prohibidos.

Elementos prohibidos en la Fiesta Provincial de la Cerveza Prohibidos

fiesta de la cerveza1 Fiesta Provincial de la Cerveza: la guía de objetos permitidos y prohibidos. Prensa Godoy Cruz Pirotecnia

Elementos cortantes

Aerosoles

Paraguas

Animales

Sustancias ilegales

Armas

Bolsos o mochilas grandes

Alimentos

Bebidas

Termo

Mate

Palo selfie

Drones

Sillas o reposeras

Encendedores

Heladeritas

Computadoras Permitidos