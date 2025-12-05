Fiesta Provincial de la Cerveza: tras la postergación, la medida urgente que tomó Godoy Cruz
Tras la decisión de postergar la Fiesta Provincial de la Cerveza, Godoy Cruz confirmó qué se puede llevar y qué está prohibido que ingrese al predio.
Los días 7,8 y 9 de diciembre se realizará la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 y ya está todo listo para el arranque del festival cervecero más grande del oeste argentino. La fecha tuvo que ser modificada por las contingencias climáticas previstas para este fin de semana.
Dicho evento se desarrollará nuevamente en el Hipódromo de Mendoza y, para esto, la Municipalidad dispuso de un operativo especial para garantizar un nuevo éxito en esta edición.
Así, se definió qué elementos se podrán ingresar al predio y cuáles estarán prohibidos.
Elementos prohibidos en la Fiesta Provincial de la Cerveza
Prohibidos
- Pirotecnia
- Elementos cortantes
- Aerosoles
- Paraguas
- Animales
- Sustancias ilegales
- Armas
- Bolsos o mochilas grandes
- Alimentos
- Bebidas
- Termo
- Mate
- Palo selfie
- Drones
- Sillas o reposeras
- Encendedores
- Heladeritas
- Computadoras
Permitidos
- Riñonera
- Celular
- Botellas de plástico de hasta 500cc
- Ecovaso
- Protector solar
- Cámara de fotos
- Elementos de higiene
- Coche de bebé
El line up de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025
Martes 9-12
- Euge Quevedo y LBD
- Damas Gratis
Lunes 8-12
- Pity Fernández
- La Franela
- Ciro y los Persas
Domingo 7-12
- Cazzu
- Molotov
- DJ Mami
- La Konga