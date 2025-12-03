Fiesta Provincial de la Cerveza: qué calles de Godoy Cruz estarán cerradas durante las tres noches

La edición 2025 de la Fiesta Provincial de la Cerveza se llevará a cabo el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza, ubicado en Godoy Cruz Para esos tres días, y con el objetivo de ordenar la circulación y brindar mayor seguridad a vecinos y asistentes, se implementará un operativo especial de tránsito.