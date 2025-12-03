Fiesta Provincial de la Cerveza: qué calles de Godoy Cruz estarán cerradas durante las tres noches
Habrá un operativo especial de tránsito para el 5, 6 y 7 de diciembre, cuando el Hipódromo reciba una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza.
La edición 2025 de la Fiesta Provincial de la Cerveza se llevará a cabo el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza, ubicado en Godoy Cruz Para esos tres días, y con el objetivo de ordenar la circulación y brindar mayor seguridad a vecinos y asistentes, se implementará un operativo especial de tránsito.
Según informó el municipio, las restricciones regirán cada jornada entre las 17 y las 3 de la madrugada. Durante ese intervalo se aplicarán cortes totales y parciales en arterias estratégicas del departamento.
Operativo de tránsito por la Fiesta Provincial de la Cerveza
Cortes totales:
- Corredor del Oeste: desde Gorriti hasta Carola Lorenzini.
- Montes de Oca: desde Armani hasta Pablo Iglesias.
Cortes de media calzada:
- Armani: entre Corredor del Oeste y Montes de Oca, en sentido este-oeste.
- Montes de Oca: desde Armani hasta la rotonda Juncal, únicamente en sentido sur-norte.
El municipio recomienda a los conductores planificar sus traslados con antelación y utilizar vías alternativas para evitar demoras.