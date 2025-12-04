Fiesta Provincial de la Cerveza 2025: qué podés llevar y qué no al Hipódromo de Mendoza

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 se llevará a cabo este viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza. Con el fin de asegurar una experiencia segura y organizada, la Municipalidad de Godoy Cruz dispuso un operativo especial que incluye un reglamento detallado sobre los elementos permitidos y prohibidos para acceder al predio.