Fiesta Provincial de la Cerveza 2025: qué podés llevar y qué no al Hipódromo de Mendoza
La Municipalidad de Godoy Cruz difundió el listado oficial de elementos autorizados y restringidos para ingresar a la Fiesta Provincial de la Cerveza.
La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 se llevará a cabo este viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza. Con el fin de asegurar una experiencia segura y organizada, la Municipalidad de Godoy Cruz dispuso un operativo especial que incluye un reglamento detallado sobre los elementos permitidos y prohibidos para acceder al predio.
La comuna recordó que el festival contará con miles de asistentes por noche, por lo que se reforzaron las medidas de control.
Qué objetos se pueden ingresar al predio y cuáles no
Elementos prohibidos:
- Pirotecnia
- Elementos cortantes
- Aerosoles
- Paraguas
- Animales
- Sustancias ilegales
- Armas
- Bolsos o mochilas grandes
- Alimentos
- Bebidas
- Termo
- Mate
- Palo selfie
- Drones
- Sillas o reposeras
- Encendedores
- Heladeritas
- Computadoras
Elementos permitidos:
- Riñonera
- Celular
- Botellas de plástico de hasta 500 cc
- Ecovaso
- Protector solar
- Cámara de fotos
- Elementos de higiene
- Coche de bebé
Este es el line up de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025
Viernes 5:
- Euge Quevedo y LBD
- Damas Gratis
Sábado 6:
- Pity Fernández
- La Franela
- Ciro y los Persas
Domingo 7:
- Cazzu
- Molotov
- DJ Mami
- La Konga
La Municipalidad recomienda asistir con tiempo, revisar los elementos antes de salir de casa y respetar las normas para vivir un festival seguro y disfrutado por todos.