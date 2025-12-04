Presenta:

Plan de trabajo de los amonestados del colegio Santa María: limpiar bancos y desayuno para celadores

En total, son 115 alumnos de 5° año del colegio Santa María que recibieron 20 amonestaciones por los destrozos. Cómo es el plan de trabajo.

Gabriela Sánchez

Tras las reuniones con directivos del colegio, los padres cuestionan que más de 100 alumnos queden libres mientras denuncian que hay chicos no incluidos en la sanción.

Alf Ponce Mercado / MDZ

El jueves pasado 115 alumnos de 5° año del colegio Santa María causaron daños y destrozos en el establecimiento escolar en el marco de los festejos por el fin del ciclo lectivo. Las autoridades sancionaron con 20 amonestaciones a cada estudiante que participó de los desmanes para reducir la cantidad de amonestaciones deberán cumplir un plan de trabajo.

colegio santa maria daños 7
Más de 100 alumnos del último año del colegio Santa María recibieron 20 amonestaciones por destrozos.

La explicación de las autoridades

“La efectivización de las 20 amonestaciones está sujeta al cumplimiento del plan de trabajo que será entre el 12 y el 18 de diciembre”, explicó a MDZ el representante legal del colegio universitario Santa María, Juan Andrés Torrecilla.

“El plan termina con un coloquio en febrero. A todos los alumnos que cumplan con el plan se les va a reducir la sanción de 20 a 14 amonestaciones. Ellos no quedan libres”, añadió. Además, Torrecilla puntualizó que el plan es para recapacitar y reparar los daños causados.

Alumnos del último año del colegio Santa María

Alumnos libres y gastos en las cuotas

De los 115 alumnos que recibieron las 20 amonestaciones, hay 11 que quedaron libres porque tienen más de 5 amonestaciones anteriores a los hechos del 27 de noviembre. El resto tiene la posibilidad de reducir la cantidad de sanciones si cumple con el plan de trabajo.

Según la reglamentación del colegio Santa María los alumnos en condición de libre deben rendir todas la materias en su totalidad. Esta situación podría complicar los exámenes de ingreso a la universidad de algunos estudiantes.

En cuanto a los daños, Torrecilla dijo que están haciendo un relevamiento de los daños, luego se hará un presupuesto y los gastos totales se dividirán entre los alumnos sancionados. Después, el monto se imputará junto con el valor de las cuotas mensuales.

Los alumnos de 5º año del colegio Santa María

El plan de trabajo

Según la resolución 065-REC-2025, el plan de trabajo es una instancia reparadora que incluye actividades comunitarias, pedagógicas y de servicio institucional que va desde el 12 al 18 de diciembre. El primer día se presentará el detalle de las actividades por jornada para que cada alumno tenga los elementos el día que corresponde. Está previsto que cada grupo no supere los 10 estudiantes y que esté coordinado por un docente o preceptor.

Las jornadas serán de 8 a 12.30 y tendrán un solo recreo de 10 a 10.30. Para cumplir con el plan, los alumnos deben asistir todos los días y si están enfermos, en su lugar deberá ir su mamá, papá o adulto responsable. Durante las cinco jornadas no podrán usar los teléfonos y si lo utilizan quedará sin efecto el beneficio del plan de trabajo.

Entre las tareas están: limpiar paredes, bancos, ordenar los materiales de Educación física, canchas y espacios comunes, clasificar donaciones, forrar y etiquetar cajas, hacer botas navideñas, y carteles de bienvenida.

Además, el último día deberán preparar un desayuno para compartir con el personal de mantenimiento y limpieza. Durante ese momento, deberán hacer llegar disculpas públicas de forma oral o escrita.

