Qué harán con los alumnos sancionados y por qué los "no mencionados" desataron la furia de los padres

Los disturbios del 27 de noviembre en el Colegio Universitario Santa María dejaron un conflicto interno que sigue creciendo. Más de cien alumnos de quinto año quedaron libres tras los daños ocasionados en distintas áreas del establecimiento.

MDZ estuvo en la puerta del colegio este miércoles y habló con padres que aseguran que hay estudiantes que participaron de los hechos y no fueron incluidos en la sanción, lo que generó el principal foco de enojo.

Durante la mañana de este miércoles, dos madres lograron entrevistarse con directivos del establecimiento para conocer cómo continuará la situación académica de los 115 sancionados. Allí se les informó que entre el 10 y el 20 de febrero los alumnos deberán rendir los integradores como libres, aunque todavía no se definió si también deberán rendir la materia completa.

Los directivos ratificaron que desde el 12 al 18 de diciembre los chicos deberán asistir al colegio para cumplir con las acciones reparatorias, requisito indispensable para reducir las amonestaciones de 20 a 14. Por ahora, no pueden reingresar al colegio hasta completar las acciones reparatorias y el proceso previsto por la resolución.

Las autoridades aclararon que no habrá diferenciación entre quienes rompieron mobiliario y quienes solo arrojaron papel picado. La sanción es igual para todos los involucrados.

Los padres aseguran tener pruebas de que hay alumnos que participaron del desorden y piden que el colegio revise la lista oficial de sancionados.

Esto generó rechazo en los padres, que dejaron asentado en un acta que las acciones de cada alumno fueron distintas y que debería haber un criterio que contemple el tipo de daño. Coinciden en que puede haber una sanción grupal, pero piden proporcionalidad.

El reclamo por los supuestos “salvados”

Los alumnos de 5º año del colegio Santa María filmaron la lluvia de papales.

El punto más conflictivo está en la sospecha de que alrededor de diez alumnos no fueron incluidos en la resolución pese a que, según padres y estudiantes, habrían participado activamente del desorden.

Uno de ellos, afirman, habría arrojado un parlante; otro habría accionado un matafuegos. Por eso solicitaron que el colegio revise los nombres exceptuados.

Los directivos respondieron que la sanción no se modificará, pero pidieron que las familias aporten las pruebas que dicen tener para revisar esos casos puntuales.

Un pedido de autocrítica institucional

En la reunión, una de las madres, Patricia, planteó que el colegio también debería hacer una reflexión interna. Recordó que a comienzos de año los mismos alumnos habían sido felicitados porque el UPD se realizó de forma pacífica.

Los padres se preguntan qué ocurrió entre aquel inicio y este cierre conflictivo. Solicitaron a la institución que analice qué pasó entre el UPD y el UUD, y qué cambió durante el año lectivo para que un grupo antes elogiado terminara sancionado.

Los padres también aclararon que el desmadre no se produjo durante el Último Último Día (UUD). El UUD iba a realizarse el viernes 28, pero ya se le había informado a los chicos que tendrían ese día libre.

Por lo tanto, los hechos del 27 no tienen relación con un festejo nocturno previo ni con consumo de alcohol durante el UUD, un rumor que circuló en las últimas horas.

Un viaje a Bariloche que suma tensión

Otro elemento que preocupa a las familias es que en diez días los cursos viajan a Bariloche. El clima interno está cargado y la división entre sancionados y no sancionados genera temor sobre la convivencia durante el viaje.

Los padres temen que el conflicto escolar se traslade al viaje, que estaba previsto como un cierre de etapa y hoy parece quedar atravesado por tensiones que incluyen la suspensión del acto de colación.