Escándalo en el colegio Santa María: la queja de los padres de los alumnos tras la sanción

Un grupo de padres y madres de alumnos del colegio Santa María, en Godoy Cruz, expresó su desacuerdo y preocupación por las sanciones aplicadas a más de un centenar de alumnos del último año, tras los incidentes ocurridos el pasado 27 de noviembre. La medida, que incluye 20 amonestaciones para los estudiantes involucrados, es considerada por las familias como “desmedida”, “colectiva” y “exacerbada”, al tiempo que denuncian falta de diálogo con las autoridades del establecimiento.

Los hechos se registraron durante el último día de clase para los estudiantes de 5º año. Según versiones de los padres en diálogo con MDZ Radio, luego de que se les informara que no tendrían una jornada de despedida formal, los alumnos salieron al patio y comenzaron una celebración que incluyó el lanzamiento de papeles y cánticos. La situación derivó en destrozos de mobiliario escolar, como sillas y mesas, y daños en algunas ventanas.

El reclamo: “Colectivizar las responsabilidades no le sirve a nadie” La principal crítica de los familiares radica en la naturaleza colectiva de la sanción. Diego, padre de uno de los alumnos sancionados, argumentó: “En principio yo creo que esto de colectivizar las responsabilidades no le sirve a nadie, porque no genera una sanción, genera injusticia”. Y agregó: “Son todos culpables solamente porque no pueden identificar a quiénes son los culpables. O sea, vos imagínatelo en un delito de otra magnitud”.

colegio santa maria daños 2 Daños en el mobiliario. Los padres sostienen que, si bien hubo actos reprochables, la respuesta institucional no distingue grados de participación. “Habrán algunos más responsables que otros, pero si todos quisieran hacerlo colectivo, la sanción es desmedida”, afirmó Diego. Este punto fue reforzado por otra madre, Paola, quien detalló que en una reunión con autoridades, estas les explicaron que la sanción era para todos “en mayor o menor medida”, excepto para unos diez estudiantes a quienes “vieron que no hicieron nada”. Esta madre también mencionó que las autoridades invitaron a los padres a presentar pruebas (como videos de celulares) sobre alumnos involucrados que no figuren en el listado sancionado, para aplicarles las mismas medidas.

Preocupación por el futuro académico y falta de diálogo Otro eje de la preocupación parental es el impacto inmediato en la trayectoria educativa de los jóvenes. Varios alumnos debían rendir exámenes integradores esta semana para comenzar sin trabas sus estudios preuniversitarios o universitarios.