Escándalo en el colegio Santa María: la queja de los padres de los alumnos tras la sanción
"Colectivizar responsabilidades genera injusticia". El reclamo de padres tras sanciones masivas en el colegio Santa María que complican el inicio universitario.
Un grupo de padres y madres de alumnos del colegio Santa María, en Godoy Cruz, expresó su desacuerdo y preocupación por las sanciones aplicadas a más de un centenar de alumnos del último año, tras los incidentes ocurridos el pasado 27 de noviembre. La medida, que incluye 20 amonestaciones para los estudiantes involucrados, es considerada por las familias como “desmedida”, “colectiva” y “exacerbada”, al tiempo que denuncian falta de diálogo con las autoridades del establecimiento.
Los hechos se registraron durante el último día de clase para los estudiantes de 5º año. Según versiones de los padres en diálogo con MDZ Radio, luego de que se les informara que no tendrían una jornada de despedida formal, los alumnos salieron al patio y comenzaron una celebración que incluyó el lanzamiento de papeles y cánticos. La situación derivó en destrozos de mobiliario escolar, como sillas y mesas, y daños en algunas ventanas.
Te Podría Interesar
El reclamo: “Colectivizar las responsabilidades no le sirve a nadie”
La principal crítica de los familiares radica en la naturaleza colectiva de la sanción. Diego, padre de uno de los alumnos sancionados, argumentó: “En principio yo creo que esto de colectivizar las responsabilidades no le sirve a nadie, porque no genera una sanción, genera injusticia”. Y agregó: “Son todos culpables solamente porque no pueden identificar a quiénes son los culpables. O sea, vos imagínatelo en un delito de otra magnitud”.
Los padres sostienen que, si bien hubo actos reprochables, la respuesta institucional no distingue grados de participación. “Habrán algunos más responsables que otros, pero si todos quisieran hacerlo colectivo, la sanción es desmedida”, afirmó Diego. Este punto fue reforzado por otra madre, Paola, quien detalló que en una reunión con autoridades, estas les explicaron que la sanción era para todos “en mayor o menor medida”, excepto para unos diez estudiantes a quienes “vieron que no hicieron nada”. Esta madre también mencionó que las autoridades invitaron a los padres a presentar pruebas (como videos de celulares) sobre alumnos involucrados que no figuren en el listado sancionado, para aplicarles las mismas medidas.
Preocupación por el futuro académico y falta de diálogo
Otro eje de la preocupación parental es el impacto inmediato en la trayectoria educativa de los jóvenes. Varios alumnos debían rendir exámenes integradores esta semana para comenzar sin trabas sus estudios preuniversitarios o universitarios.
“Lo más importante para mí y para muchos papás es que los chicos que les faltaban rendir los exámenes integradores tenían esta semana para liberarse (…) y ya poder pasar libres de materias al año que viene”, explicó una de las madres entrevistadas, quien sí logró obtener un turno para el 5 de diciembre. Sin embargo, destacó la incertidumbre sobre el proceso: “Recién en febrero van a tener un examen de convivencia y después en teoría rendirían las materias”.
La posición del colegio y el camino a seguir
Según el relato de los padres que se reunieron con la dirección, el colegio hace hincapié en un “trabajo social” que los alumnos sancionados deben realizar dentro de la institución. Una vez cumplido y aprobado, los estudiantes pasarían a condición de “alumno regular” y podrían rendir los exámenes pendientes. No obstante, esta solución no convence a todos.
Consultados sobre una posible acción legal, manifestaron que están a la espera de que se reúnan más padres para tomar una decisión colectiva. “Hasta que no hablen todos los padres y decidamos lo mejor entre la mayoría a ver qué hacer”, señaló una madre, dejando en claro que el malestar es generalizado pero las estrategias para enfrentarlo aún se están definiendo.