Cuánto cuesta mantener una pileta este verano en Mendoza

Con el verano a la vuelta de la esquina, muchos mendocinos vuelven a mirar la pileta como el mejor aliado para sobrevivir al calor. Pero tener una piscina en casa no es solo llenarla y meterse: demanda cuidados constantes, productos químicos y, según el caso, mano de obra especializada.

MDZ habló con usuarios y expertos del sector para entender cuánto puede costar mantenerla en condiciones durante la temporada.

Alejandro, un mendocino con una pileta de 7x4 metros, contó a MDZ que solo en cloro líquido gastó recientemente $10.000 por 10 litros, a $1.000 cada uno. A eso se suman las pastillas de cloro, que en su caso consiguió solo en formato chico y le consumen alrededor de 20 unidades al mes, a $1.000 cada una. “En químicos se te van $25.000 por mes por lo menos, porque también está el alguicida y otras cosas”, explicó.

Productos, mano de obra y tecnología elevan el costo del mantenimiento; expertos explican cuánto se gasta y cómo evitar consumos innecesarios.

Además, quienes optan por contratar un piletero para el mantenimiento semanal deben sumar el valor del servicio. Alejandro paga unos $20.000 por hora, lo que en su caso termina elevando el gasto mensual para mantener el agua impecable.

Eduardo Leitner y Mario Monchablón, responsables de S.O.S. Soluciones, remarcan que la mayoría de los inconvenientes surge porque muchas personas dejan caer la pileta durante el invierno. Recomiendan comenzar con los cuidados en septiembre u octubre, para llegar a diciembre sin trabajar a las corridas ni gastar de más.

El calor acelera el deterioro del agua y obliga a reforzar el mantenimiento; especialistas detallan precios y recomiendan rutinas simples.

Según explican, la calidad del agua depende principalmente del movimiento constante, un buen sistema de filtrado y el control del pH. En verano, el sol y el calor aceleran la formación de bacterias, por lo que sugieren usar pastillas de triple acción y mantener el filtrado automático para que el agua no se estanque.

¿Cuánto cuesta ponerla al día si está descuidada?

S.O.S. Soluciones no realiza mantenimiento semanal, pero sí trabaja en “arranques de temporada”, un servicio que incluye vaciado, limpieza profunda, preparación de superficie, service del equipo de filtrado y pintado. Los precios varían según el tipo de pintura original:

Entre $800.000 y $1.500.000, dependiendo si lleva caucho sintético o pintura poliuretánica.

La mano de obra suele equipararse al valor de los materiales.

También brindaron una referencia del costo para llenar una pileta desde cero mediante camión cisterna, en un radio de 15 km:

10.000 litros: $110.000

20.000 litros: $140.000

30.000 litros: $210.000

Estos valores pueden subir en zonas con accesos difíciles o descargas complicadas.

Tecnología que ayuda… pero que también cuesta

Otro mendocino que habló con MDZ contó que compró un robot Dolphin S300i Wifi, un dispositivo que limpia pisos y paredes de forma automática. Lo pagó $2.380.592 en agosto de 2024, pero hoy el mismo modelo figura en más de $3.147.000 en Mercado Libre. Es un gasto alto, aunque algunos usuarios lo consideran una inversión que ahorra tiempo y evita acumulación de suciedad.

Matías Lava, quien realiza mantenimiento en distintos puntos de Mendoza, asegura que muchas piletas pueden sostenerse solo con pastillas de cloro triple acción, colocadas en una bollita flotante y en el skimmer. Con ese método, un kilo de pastillas, que trae entre 3 y 5 unidades, cuesta entre $7.000 y $8.000 y suele rendir aproximadamente un mes y medio.

Además, destaca el uso del ionizador solar, un dispositivo flotante con barra de cobre que reduce la necesidad de productos adicionales como alguicida o clarificante. Su precio va de $50.000 a $70.000, y con cuidados básicos puede durar dos años.

Recomendaciones finales para evitar gastos innecesarios

Los especialistas aconsejan entrar a la pileta sin cremas ni aceites, porque esos productos generan una película en la superficie que enturbia el agua y obliga a usar más químicos. También recomiendan realizar un filtrado diario o programado, hacer barrido y aspirado una o dos veces por semana según el clima, y evitar que la pileta quede inactiva por largos períodos.

pileta en mendoza Mantener una pileta limpia en verano puede costar desde unos miles hasta más de cien mil pesos, según el uso, el cuidado y los productos elegidos. Gentileza S.O.S Soluciones

Con todos los números sobre la mesa, mantener una pileta en Mendoza durante el verano puede costar desde $25.000 a más de $150.000 mensuales, según el tamaño, el estado del agua, los productos elegidos y si se contratan servicios profesionales. La diferencia, al final, suele estar en la constancia: una pileta cuidada todo el año termina siendo más barata que una que se arregla a último momento.