Adios luces en pileta: la tendencia minimalista que ahorra dinero y todos están adoptando en su patio

Esta tendencia promete transformar tus momentos de ocio y acercarte a la naturaleza a través del minimalismo, pero sin gastar de más.

Durante años, las luces LED fueron las protagonistas de cualquier pileta, alumbrando los costados para usarla durante la noche. Sin embargo, una nueva tendencia alienta a despedirse de lo artificial y dejar espacio para lo natural, recuperando el concepto más puro, natural y sereno del agua.

La nueva moda prioriza una pileta de líneas simples, materiales de calidad y sin elementos que llamen la atención o interrumpan el momento de ocio. Según arquitectos y diseñadores de exteriores, la tendencia busca que la pileta se transforme en un espejo de agua limpio, amable con la piel y la naturaleza.

La consigna del minimalismo es clara: menos es más. El jardín tiene dos nuevos protagonistas: el verde y el agua. En este caso, la tecnología queda relegada a un segundo plano para que puedas conectar con la naturaleza, priorizando tu calma, contemplación y sensación de refugio de tu hogar.

¿Cómo incorporar esta tendencia? Lo que predomina son los revestimientos en tonos arenas, piedra o celestes suaves, que reemplazan al azul intenso de años atrás. Otra tendencia que se impone son los bordes atérmicos con terminaciones rústicas para dar una apariencia más natural al jardín. También se puede acompañar con sillas o reposeras de maderas, o con algunas plantas verdes a los costados.