Llegada del calor: cuánto sale tener una pileta de lona este verano

Con la llegada de diciembre, las altas temperaturas comienzan a sentirse en Mendoza y, como cada año, hay quienes se dieron cuenta tarde de que el verano se acerca. Muchos de ellos se encuentran con el dilema de haber llegado a diciembre sin la pileta lista o sin haber comprado una.

Para quienes no pueden afrontar el costo de una piscina de obra o directamente no tienen el espacio, las piletas de lona vuelven a aparecer como una solución más accesible para capear el calor mendocino. Por esto, MDZ realizó un relevamiento de precios actualizados de piletas de lona y del costo de llenarlas con camión hidrante para encarar el verano 2026 sin sorpresas.

En Mendoza, una de las formas más rápidas para poner en funcionamiento una pileta de lona es contratar un camión cisterna. Una empresa local le comentó a MDZ los valores finales para una distancia aproximada de 15 kilómetros a la redonda.

Una pileta de lona puede servir para hacerle frente al verano sin la necesidad de construir.

Para un camión de 10.000 litros, el costo es de $110.000, mientras que la opción de 20.000 litros asciende a $140.000. Las piletas más grandes pueden requerir el servicio de 30.000 litros, que tiene un valor de $210.000.

Estos montos pueden incrementarse si el acceso a la vivienda es complejo o si la descarga requiere maniobras especiales, algo común en barrios privados o lugares con poco espacio para la entrada del vehículo.

El catálogo de piletas en la provincia

La oferta en Mendoza es amplia y varía según la capacidad y la marca. Para tener una referencia, un local tradicional como Ibaceta y grandes cadenas como Easy publican varias opciones con diferencias importantes de precio y tamaño.

En Ibaceta se vende la Pileta Max 45 Oval Inflable Sol de Verano por $360.500. Tiene medidas de 4,40 x 2,05 metros, 80 centímetros de alto y una capacidad de 5.500 litros, con lona resistente y filtro incluido.

Max 45 Oval Inflable Sol de Verano por $360.500. Tiene medidas de 4,40 x 2,05 metros, 80 centímetros de alto y una capacidad de 5.500 litros, con lona resistente y filtro incluido. En Easy aparece una de las más económicas del mercado: la Pileta Tiburoncito N°3 de 2.300 litros, que cuesta $180.000. Es una alternativa accesible para patios más chicos, con lona reforzada y estructura metálica.

Tiburoncito N°3 de 2.300 litros, que cuesta $180.000. Es una alternativa accesible para patios más chicos, con lona reforzada y estructura metálica. Entre los modelos medianos, la Tiburoncito N°6 de 3.000 litros se vende a $210.000, con mayores dimensiones y un diseño pensado para familias que buscan un término medio sin gastar demasiado.

Modelos más grandes

Para quienes necesitan más capacidad, la clásica marca Pelopincho ofrece varias opciones. La Pelopincho 1055 de 4.500 litros cuesta $330.000, mientras que la Pelopincho 1102 de 5.500 litros llega a $345.000, ambas con estructura resistente y acoples para filtro.

La más grande del listado es la Pelopincho 1076 de 8.000 litros, que se ubica en $520.000. Es un modelo pensado para familias numerosas o para patios amplios, y uno de los que más demanda tiene cada verano en Mendoza.

Las más chicas, pero prácticas

Entre las alternativas económicas también figura la marca Pelopincho con su modelo 1020 de 1.000 litros por $120.000, ideal para patios pequeños o como complemento para niños. Es una de las opciones más livianas y fáciles de armar.

En general, el precio final dependerá del tamaño del patio, la cantidad de personas que la usarán y el mantenimiento que se le quiera dar. Pero en cualquier caso, sigue siendo una opción bastante más económica que construir una pileta de material.

¿Cuánto cuesta tener la pileta lista para este verano?

Si se considera una pileta de lona de entre 4.000 y 6.000 litros, que son las más vendidas y el llenado con un camión cisterna, el presupuesto total para tener una pileta funcional ronda entre $330.000 y $500.000, dependiendo del modelo elegido.

Quienes busquen una alternativa más económica pueden optar por los modelos de 2.000 a 3.000 litros, que cuestan entre $180.000 y $210.000, y muchas veces pueden llenarse con manguera, aunque esto tarda más y depende de la presión de agua del domicilio.

En definitiva, la pileta de lona sigue siendo una de las formas más accesibles de sobrellevar el calor mendocino sin gastar una fortuna, especialmente en un verano que promete temperaturas altas y mayor demanda de espacios de sombra y agua.

El mantenimiento

Las piletas de lona inflables rondan los 50 mil pesos. A las piletas de lona, más allá de ser más pequeñas y en muchos casos no tener filtro, también se les debe hacer el mantenimiento correspondiente.

Las piletas de lona pueden ser más chicas, pero igual requieren cuidados para evitar el agua verde o turbia. No todas vienen con filtro, y en muchos casos mantenerlas depende de las pastillas de cloro, el uso de cloro líquido y algunos accesorios que ayudan a prolongar la vida útil del agua.

Sobre los insumos para el mantenimiento, Matías Lava, quien realiza mantenimiento de piletas en Mendoza recomienda sobre todo las pastillas de cloro triple acción, colocando una en la bollita flotante. Con ese método, asegura que sus clientes mantienen bien el agua sin necesidad de alguicidas ni clarificantes.

El kilo de pastillas, que trae 5 unidades, cuesta entre $7.000 y $8.000 y suele durar un mes y medio en una pileta mediana. En cuanto al cloro líquido, algunos comercios donde se vende “suelto” cuesta $1.000 el litro.

Otra herramienta cada vez más usada es el ionizador solar, una bollita flotante con barra de cobre que reduce el consumo de cloro y mantiene el agua más estable. Según Matías, en Mercado Libre se consiguen entre $50.000 y $70.000, y duran alrededor de dos años si se los cuida bien.

Además, recomienda hábitos simples: evitar meterse con cremas o aceites, enjuagarse antes de entrar y retirar hojas y suciedad para evitar que el agua se “pudra” más rápido.