ARCA confirmó las obras sociales para monotributistas en junio: cuáles se pueden elegir

Los monotributistas ya pueden consultar cuáles son las obras sociales habilitadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para junio. La cobertura de salud forma parte de los beneficios incluidos en el régimen simplificado, junto con los aportes jubilatorios y la posibilidad de facturar de manera formal sin estar en relación de dependencia.

El acceso a una obra social está contemplado dentro del Monotributo, aunque el alta no se activa automáticamente al inscribirse. Cada contribuyente debe realizar el trámite de afiliación ante la entidad elegida y verificar que esté autorizada para operar dentro del sistema.

Para eso, ARCA mantiene actualizado el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS), que reúne a las obras sociales habilitadas para recibir aportes de monotributistas. Solo las entidades incluidas en ese listado pueden brindar cobertura médica bajo este régimen.

ARCA permite a los monotributistas elegir entre decenas de obras sociales habilitadas. Foto: Imagen ilustrativa MDZ

El Gobierno dispuso que solo los médicos incluidos en cartilla de prepagas y obras sociales quedan habilitados a hacer prescripciones para que los pacientes puedan solicitar la cobertura, subsidio o reintegro. Foto: Imagen ilustrativa MDZ

Qué obras sociales habilita ARCA para monotributistas

Estas son las entidades que figuran como disponibles para los contribuyentes del Monotributo:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina.

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina.

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.

Obra Social de la Prevención y la Salud.

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.

Obra Social de Operadores Cinematográficos.

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros.

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina.

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero.

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.

Obra Social de Músicos.

Obra Social de Comisarios Navales.

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.

Obra Social de Serenos de Buques.

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf.

Obra Social de Vareadores.

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal.

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina.

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines.

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina.

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos.

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.

Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción.

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias.

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas.

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina.

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE).

Obra Social de Dirección (OSDO).

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.

Mutual Médica Concordia.

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria.

MET-Córdoba S.A.

Asociación Mutual del Control Integral.

Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A.

Privamed S.A.

Qué tener en cuenta antes de elegir una obra social

Antes de iniciar la afiliación, los monotributistas deben confirmar que la obra social continúe aceptando nuevos adherentes y revisar qué prestaciones incluye. En algunos casos, las entidades pueden solicitar documentación adicional o cobrar diferencias para acceder a determinados servicios y cartillas médicas.