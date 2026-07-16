ARCA analiza cambios en las compras al exterior: qué puede pasar con Amazon, Temu y Shein

Las compras online en plataformas internacionales como Amazon, Temu y Shein podrían enfrentar un nuevo escenario en Argentina. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), a través de la Dirección General de Aduanas, trabaja en una reforma del régimen de envíos courier con el objetivo de reforzar los controles, mejorar la trazabilidad de las operaciones y modernizar el sistema.

El director general de Aduanas, José Andrés Velis, confirmó que el organismo evalúa una revisión integral del régimen vigente . Entre los principales cambios en estudio figura la eliminación del esquema que actualmente permite realizar hasta cinco envíos anuales con beneficios para mercaderías de hasta 400 dólares, un mecanismo que, según el funcionario, perdió capacidad de control debido al fuerte crecimiento de las compras internacionales.

Uno de los ejes de la reforma apunta a que plataformas como Amazon puedan cobrar los tributos correspondientes en el mismo momento de la compra. De esta manera, la Aduana contaría con información anticipada sobre cada operación, agilizando los procesos de ingreso al país y reduciendo los tiempos de despacho.

La iniciativa también busca mejorar la identificación de los compradores mediante el cruce de datos fiscales y personales, evitando irregularidades detectadas en el sistema actual, como declaraciones realizadas con CUIT o CUIL de personas fallecidas o con datos inconsistentes.

Aunque la reforma podría implicar mayores costos para algunas compras, los especialistas consideran que ciertos productos continuarían siendo competitivos frente a los precios del mercado argentino. Entre ellos se destacan teléfonos celulares de alta gama, notebooks, componentes para computadoras, cámaras fotográficas, consolas de videojuegos y algunos productos electrónicos difíciles de conseguir en el país.

En cambio, artículos de bajo valor, como accesorios, bijouterie, ropa básica o pequeños gadgets, podrían perder buena parte de su atractivo económico debido al peso de los costos logísticos y la eventual carga impositiva adicional.

Más controles y digitalización

Desde ARCA sostienen que el objetivo no es frenar las compras al exterior, sino modernizar el régimen courier, incorporar herramientas digitales y recuperar la capacidad de fiscalización sin afectar la agilidad del comercio electrónico.

Las autoridades también avanzan en acuerdos de cooperación internacional y en la digitalización de los procesos aduaneros para reducir tiempos de gestión y fortalecer los mecanismos de control sobre las importaciones.

Mientras se aguarda la reglamentación definitiva, quienes realicen compras en el exterior deberán seguir de cerca las novedades, ya que las modificaciones podrían cambiar la forma en que se calculan los impuestos y los requisitos para ingresar productos adquiridos en plataformas internacionales.