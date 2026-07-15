Monotributo 2026: las nuevas cuotas que se esperan para agosto

Agosto llegará con un nuevo cuadro de referencia para los monotributistas. El ajuste semestral modificará las cuotas mensuales, ampliará los límites de facturación y obligará a miles de contribuyentes a revisar sus ingresos para determinar si deben permanecer en su categoría, subir de escala o pasar a un nivel inferior.

La actualización rondaría el 16,8%, de acuerdo con la inflación acumulada durante el primer semestre. El último dato necesario para completar el cálculo fue el Índice de Precios al Consumidor de junio, que alcanzó el 1,9%, según informó el Indec. Sin embargo, hasta este 15 de julio, la tabla visible en el sitio de ARCA continúa mostrando los importes vigentes desde el 1° de febrero. Por ese motivo, los montos calculados para agosto deben considerarse estimaciones hasta su publicación oficial. El Indec difundió el informe de junio.

Cuánto se pagaría en cada categoría desde agosto Si el incremento definitivo alcanza el 16,8%, la cuota más baja pasará de $42.386,74 a unos $49.508 mensuales. En el extremo superior, un prestador de servicios encuadrado en la categoría K abonaría alrededor de $1.613.811, mientras que una persona dedicada a la venta de bienes pagaría cerca de $701.827. Estos son los valores estimados tras aplicar el porcentaje previsto sobre la escala actualmente publicada por ARCA:

Los topes que definirán quién debe cambiar de categoría El aumento también ampliará el margen permitido para permanecer dentro del régimen simplificado. La categoría A pasaría de un máximo anual de $10,27 millones a poco más de $12 millones, mientras que la B llegaría a $17,58 millones. En la categoría K, el límite avanzaría desde $108,35 millones hasta aproximadamente $126,56 millones. Además de los ingresos brutos, se deberán revisar otros parámetros como los alquileres devengados, la superficie afectada, el consumo eléctrico y el precio unitario máximo de los productos.

Los contribuyentes tendrán que analizar la actividad desarrollada entre julio de 2025 y junio de 2026. La recategorización podrá completarse hasta el 5 de agosto mediante el portal del monotributo, con CUIT y clave fiscal. El sistema muestra la facturación anual registrada para facilitar el trámite, aunque el usuario puede corregirla si encuentra diferencias. Quienes tengan menos de seis meses de antigüedad o no necesiten modificar su situación no deberán presentar la recategorización. ARCA explica el procedimiento simplificado.