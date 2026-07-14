Así funciona el plan de pagos de ARCA: quiénes pueden adherirse y cómo hacerlo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) lanzó un nuevo plan de pagos para MiPyMEs, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro, mediante la Resolución General 5875/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. Los detalles de la medida.

La normativa establece un régimen especial de facilidades de pago diseñado específicamente para aliviar la carga financiera de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Tramos 1 y 2) que posean el “Certificado MiPyME” vigente; pequeños contribuyentes caracterizadas bajo el código 547; y asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios e instituciones religiosas.

El plan permite regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social (incluyendo multas y accesorios) que hayan vencido hasta el 30 de junio de 2026, inclusive. La adhesión no implica la reducción de intereses ni la liberación de sanciones.

Por otro lado, la resolución detalla una lista de conceptos excluidos, entre los que se encuentran:

Las MiPyMEs podrán acceder a un nuevo plan de facilidades de pago para regularizar deudas.Condiciones de los planes: cuotas e intereses

Las condiciones varían según el tipo de contribuyente y la deuda a consolidar. En todos los casos, el monto mínimo de cada cuota y del pago a cuenta será de $50.000.

Deudas impositivas, aduaneras y seguridad social: máximo de 18 cuotas mensuales, con un pago a cuenta del 5% y una tasa de interés mensual del 2,75%.

Retenciones y percepciones impositivas: máximo de 9 cuotas mensuales, con un pago a cuenta del 5% y una tasa de interés mensual del 2,75%.

Medianas Empresas (Tramos 1 y 2)

Deudas impositivas, aduaneras y seguridad social: máximo de 15 cuotas mensuales, con un pago a cuenta del 10% y una tasa de interés mensual del 2,75%.

Retenciones y percepciones impositivas: máximo de 7 cuotas mensuales, con un pago a cuenta del 10% y una tasa de interés mensual del 2,75%.

Los interesados tendrán tiempo para adherirse hasta el 30 de octubre de 2026, inclusive. El trámite debe realizarse íntegramente a través del servicio web “Mis Facilidades”, seleccionando la opción específica para este régimen. La consolidación de la deuda se producirá el día en que se cancele el pago a cuenta.