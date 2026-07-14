ARCA lanzó un nuevo plan de pagos para pymes y monotributistas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) puso en marcha un nuevo plan de facilidades de pago destinado a pymes , monotributistas y entidades sin fines de lucro . La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5875/2026.

El régimen alcanza a las Mipymes de los tramos 1 y 2 que cuenten con el Certificado MiPyME vigente, a los pequeños contribuyentes identificados bajo el código 547 y a organizaciones como asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios e instituciones religiosas.

El plan permite incluir deudas impositivas , aduaneras y de los recursos de la seguridad social, junto con sus intereses y multas, siempre que hayan vencido hasta el 30 de junio de 2026. No obstante, la adhesión no contempla condonación de intereses ni la liberación de sanciones.

La resolución también establece que quedan excluidas las retenciones y percepciones previsionales, los anticipos y pagos a cuenta, el IVA correspondiente a servicios prestados desde el exterior y servicios digitales, los aportes a obras sociales —con excepción de los monotributistas—, las cuotas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), el Seguro de Vida Obligatorio y los impuestos internos aplicados a los cigarrillos.

Las condiciones del financiamiento varían según el tipo de contribuyente. Para las micro y pequeñas empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro, las deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social podrán financiarse en hasta 18 cuotas mensuales, con un anticipo equivalente al 5% del total consolidado y una tasa de interés mensual del 2,75%. En el caso de las retenciones y percepciones impositivas, el plazo máximo será de 9 cuotas, con las mismas condiciones de anticipo y tasa.

Para las medianas empresas de los tramos 1 y 2, el esquema prevé hasta 15 cuotas para las deudas impositivas, aduaneras y previsionales, con un pago a cuenta del 10% y una tasa mensual del 2,75%. Las obligaciones correspondientes a retenciones y percepciones impositivas podrán cancelarse en hasta 7 cuotas, también con un anticipo del 10%.

En todos los casos, tanto el pago a cuenta como cada una de las cuotas deberán ser, como mínimo, de $50.000.

El plazo para adherirse al plan vencerá el 30 de octubre de 2026. El trámite deberá realizarse de manera electrónica a través del servicio "Mis Facilidades", disponible en el sitio de ARCA, seleccionando la opción correspondiente a este régimen. La deuda quedará consolidada una vez abonado el pago a cuenta.

La normativa también fija las condiciones que provocarán la caducidad automática del plan. Esto ocurrirá cuando se registren dos cuotas impagas, consecutivas o alternadas, transcurridos 60 días desde el vencimiento de la segunda de ellas, o cuando la última cuota permanezca impaga durante el mismo plazo.

En esos casos, ARCA podrá iniciar acciones judiciales para reclamar el total de la deuda pendiente y emitir las correspondientes boletas de deuda. Si el plan incluyera obligaciones aduaneras, además, volverán a aplicarse automáticamente las suspensiones previstas en el Sistema Informático MALVINA.