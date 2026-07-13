ARCA: qué pasa con los monotributistas que les rechazaron la recategorización de oficio

ARCA confirmó cómo deberá seguir el trámite para los monotributistas a los que les rechazaron la recategorización. Los detalles.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó el procedimiento que seguirá para los monotributistas que presentaron un reclamo tras haber recibido una recategorización de oficio durante los controles realizados este año. Los detalles del organismo nacional.

La medida alcanza a unos 24.000 contribuyentes que manifestaron su desacuerdo con la categoría asignada automáticamente por el organismo. Mientras se analiza cada presentación, esos casos permanecerán bajo revisión hasta que ARCA emita una resolución definitiva.

Durante los últimos meses, el organismo notificó a más de 220.000 monotributistas sobre cambios de categoría luego de cruzar información vinculada con su actividad económica. Sin embargo, una parte de ellos cuestionó la decisión al considerar que algunos movimientos detectados no correspondían a ingresos provenientes de su actividad comercial.

Reclamos a ARCA por parte de los monotributistas Entre los principales reclamos, los contribuyentes señalaron que se habrían considerado transferencias entre cuentas propias, préstamos o acreditaciones personales. Frente a esas versiones, desde el Gobierno aclararon que el mecanismo de recategorización se basa exclusivamente en operaciones comerciales registradas mediante tarjetas de crédito, débito y pagos con códigos QR, y no en transferencias personales.

Especialistas en materia tributaria recordaron que la recategorización de oficio está contemplada en la normativa vigente cuando existen diferencias entre la información declarada por el contribuyente y los datos disponibles en los sistemas de control fiscal.