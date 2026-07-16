ARCA: los límites que vigila en transferencias durante julio de 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece montos específicos para vigilar operaciones financieras, buscando evitar la evasión fiscal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigentes los montos a partir de los cuales determinadas operaciones financieras pueden quedar bajo seguimiento del organismo. Si bien superar esos límites no implica una sanción automática, sí puede dar lugar a un pedido de información para justificar el origen de los fondos.

En un contexto donde las transferencias bancarias y las billeteras virtuales son cada vez más utilizadas, ARCA recibe información sobre distintos movimientos financieros con el objetivo de fortalecer los controles fiscales, prevenir maniobras de evasión y verificar que las operaciones sean consistentes con los ingresos declarados por cada contribuyente.

Los límites que controla ARCA en julio de 2026 Estos son algunos de los principales montos vigentes:

Transferencias y acreditaciones Personas físicas: desde $50.000.000.

Personas jurídicas: desde $30.000.000. Extracciones de efectivo Desde $10.000.000. Compras como consumidor final Hasta $10.000.000 sin requerimientos adicionales de información. Superar los límites no implica una multa automática, pero puede derivar en un pedido de documentación. Foto: Shutterstock Qué sucede si se superan los límites de ARCA Superar estos montos no significa que ARCA inicie automáticamente una investigación ni que aplique una multa. Sin embargo, la operación puede quedar alcanzada por los mecanismos de control del organismo y derivar en un requerimiento para acreditar el origen de los fondos.

En esos casos, el contribuyente deberá presentar la documentación que respalde los movimientos realizados. Entre los comprobantes que pueden solicitarse se encuentran recibos de sueldo, facturas, comprobantes de venta, escrituras, contratos, extractos bancarios o cualquier otro documento que permita demostrar que el dinero proviene de una actividad lícita y declarada.