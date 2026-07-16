Godoy Cruz abre las preinscripciones para más de 25 talleres gratuitos de tecnología, IA y diseño

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió las inscripciones a más de 25 talleres gratuitos de invierno en La Casa del Futuro.

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió las preinscripciones para una nueva edición de los talleres de invierno de La Casa del Futuro, un espacio de educación no formal que ofrece capacitaciones gratuitas orientadas a las habilidades y herramientas más demandadas en el mercado laboral actual.

Las actividades comenzarán durante la semana del 27 de julio y se extenderán por aproximadamente cinco semanas. La propuesta incluye más de 25 talleres gratuitos vinculados al mundo digital, con opciones de inteligencia artificial, programación, robótica, marketing digital, diseño, videojuegos, fotografía y otras disciplinas pensadas para fortalecer el perfil profesional de los participantes.

Los cursos se dictarán de manera presencial en La Casa del Futuro, ubicada en Sarmiento 2291, y están destinados a personas mayores de 18 años. Para participar, los interesados deberán completar el formulario de preinscripción online y, una vez finalizado el proceso, recibirán la confirmación y los pasos a seguir a través del correo electrónico.

Oferta de talleres: herramientas y habilidades para trabajar en el mundo digital En un mundo laboral que cada vez apunta más a los procesos automatizados, La Casa del Futuro ofrece talleres como "Introducción a la Robótica" y "Automatizaciones con N8N", donde los alumnos podrán incorporar sus primeras herramientas para automatizar tareas cotidianas, sumando habilidades cada vez más demandadas en el mercado laboral.

La propuesta también incluye capacitaciones en programación y análisis de datos, como Postman para APIs, Git y Git Bash, Bases de Datos II, Python IA, análisis de datos con Python, automatización no-code, ciberseguridad y Power BI.