Encargados de edificios: cuánto cobran y cómo impacta en las expensas

El costo laboral volvió a instalarse en el centro de las discusiones de los consorcios. Con salarios básicos que en varias categorías superan el millón de pesos, el gasto destinado a encargados de edificios , ayudantes y personal de vigilancia concentra una parte cada vez mayor de las expensas que pagan propietarios e inquilinos.

La escala vigente corresponde a los haberes de junio de 2026, que se abonan durante julio. El acuerdo entre FATERYH y las cámaras empleadoras incorporó sumas fijas al salario básico y aplicó un incremento del 2,1% sobre los valores de mayo. Además, estableció un adicional remunerativo mensual de $30.000 para trabajadores de jornada completa, proporcional para el resto de las modalidades.

Un encargado permanente con vivienda de primera categoría tiene un salario básico de $1.173.930. El monto desciende a $1.125.017 en la segunda, $1.076.103 en la tercera y $978.275 en la cuarta. Para quienes no cuentan con una unidad dentro del edificio, los valores son más elevados: van desde $1.123.693 en cuarta categoría hasta $1.348.432 en primera.

La escala también fija un básico de $1.638.992 para los intendentes, sin diferencias por categoría. Un mayordomo sin vivienda cobra entre $1.163.503 y $1.396.203, mientras que el personal de vigilancia nocturna tiene una remuneración de referencia de $1.202.729. En el caso de los ayudantes de media jornada, el básico parte de $561.847 y alcanza los $674.216.

Ninguno de estos importes representa por sí solo el sueldo definitivo. Al básico se le agregan el adicional remunerativo, la antigüedad, las horas extras y los conceptos vinculados con tareas específicas. El retiro de residuos suma $2.090,70 por cada unidad funcional, mientras que la clasificación de desechos incorpora $36.010,50 mensuales.

La limpieza de cocheras agrega $28.531,30; el movimiento de vehículos, hasta 20 unidades, suma $42.243,50; y el mantenimiento de jardines incorpora otros $28.531,30. También existen adicionales por limpieza de piletas, viáticos, título de Encargado Integral de Edificio y zona desfavorable. La incidencia final depende de las tareas realizadas, la antigüedad y las características del inmueble.

Por qué el sueldo pesa tanto en las expensas

En algunos edificios, el costo del encargado representa entre el 40% y el 45% de los gastos mensuales, aunque el porcentaje puede acercarse al 50%. Ese cálculo no contempla únicamente lo que recibe el trabajador: también incluye aportes jubilatorios, obra social, seguros, contribuciones patronales y otras obligaciones derivadas de la relación laboral.

El impacto varía según la cantidad de departamentos. En un consorcio pequeño, el costo se distribuye entre pocas unidades y tiene mayor incidencia sobre cada expensa. También influyen la antigüedad del empleado, la existencia de cocheras, jardines, pileta o espacios comunes, y la necesidad de cubrir suplencias, feriados y horas extraordinarias. Por ese motivo, dos edificios cercanos pueden presentar diferencias considerables aun cuando tengan encargados encuadrados en la misma categoría.