Encargados de edificios: cuánto cobran y cómo impacta en las expensas
Los básicos llegan a $1.348.432 sin vivienda y suman adicionales, aportes y contribuciones que elevan el gasto mensual del consorcio.
El costo laboral volvió a instalarse en el centro de las discusiones de los consorcios. Con salarios básicos que en varias categorías superan el millón de pesos, el gasto destinado a encargados de edificios, ayudantes y personal de vigilancia concentra una parte cada vez mayor de las expensas que pagan propietarios e inquilinos.
La escala vigente corresponde a los haberes de junio de 2026, que se abonan durante julio. El acuerdo entre FATERYH y las cámaras empleadoras incorporó sumas fijas al salario básico y aplicó un incremento del 2,1% sobre los valores de mayo. Además, estableció un adicional remunerativo mensual de $30.000 para trabajadores de jornada completa, proporcional para el resto de las modalidades.
Cuánto cobra un encargado de edificio en julio
Un encargado permanente con vivienda de primera categoría tiene un salario básico de $1.173.930. El monto desciende a $1.125.017 en la segunda, $1.076.103 en la tercera y $978.275 en la cuarta. Para quienes no cuentan con una unidad dentro del edificio, los valores son más elevados: van desde $1.123.693 en cuarta categoría hasta $1.348.432 en primera.
La escala también fija un básico de $1.638.992 para los intendentes, sin diferencias por categoría. Un mayordomo sin vivienda cobra entre $1.163.503 y $1.396.203, mientras que el personal de vigilancia nocturna tiene una remuneración de referencia de $1.202.729. En el caso de los ayudantes de media jornada, el básico parte de $561.847 y alcanza los $674.216.
Los adicionales que modifican el salario final
Ninguno de estos importes representa por sí solo el sueldo definitivo. Al básico se le agregan el adicional remunerativo, la antigüedad, las horas extras y los conceptos vinculados con tareas específicas. El retiro de residuos suma $2.090,70 por cada unidad funcional, mientras que la clasificación de desechos incorpora $36.010,50 mensuales.
La limpieza de cocheras agrega $28.531,30; el movimiento de vehículos, hasta 20 unidades, suma $42.243,50; y el mantenimiento de jardines incorpora otros $28.531,30. También existen adicionales por limpieza de piletas, viáticos, título de Encargado Integral de Edificio y zona desfavorable. La incidencia final depende de las tareas realizadas, la antigüedad y las características del inmueble.
Por qué el sueldo pesa tanto en las expensas
En algunos edificios, el costo del encargado representa entre el 40% y el 45% de los gastos mensuales, aunque el porcentaje puede acercarse al 50%. Ese cálculo no contempla únicamente lo que recibe el trabajador: también incluye aportes jubilatorios, obra social, seguros, contribuciones patronales y otras obligaciones derivadas de la relación laboral.
El impacto varía según la cantidad de departamentos. En un consorcio pequeño, el costo se distribuye entre pocas unidades y tiene mayor incidencia sobre cada expensa. También influyen la antigüedad del empleado, la existencia de cocheras, jardines, pileta o espacios comunes, y la necesidad de cubrir suplencias, feriados y horas extraordinarias. Por ese motivo, dos edificios cercanos pueden presentar diferencias considerables aun cuando tengan encargados encuadrados en la misma categoría.