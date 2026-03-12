Reforma laboral en consorcios: qué cambia para los encargados, horas extra, vacaciones e indemnizaciones

La aprobación de la reforma laboral en Argentina abre un nuevo escenario para miles de consorcios de propiedad horizontal que emplean encargados y personal de mantenimiento. Aunque el debate público suele enfatizar el impacto en grandes empresas, la realidad es que los edificios son empleadores formales y deberán adaptar su gestión a las nuevas reglas.

Pese a que muchos de los cambios apuntan a flexibilizar la organización del trabajo y fomentar acuerdos entre empleador y empleado, estos lineamientos ahora comienzan a tomar forma concreta. Los efectos se concentran especialmente en la dinámica laboral de los encargados de edificio , cuya jornada, tareas y condiciones de contratación son centrales para el funcionamiento diario del consorcio.

Uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de implementar un "banco de horas", sistema que permite compensar horas extras con tiempo libre en otro momento, en lugar de pagarlas necesariamente como adicionales salariales. Esta herramienta presenta un potencial interesante para edificios con trabajos irregulares o de emergencia.

Por ejemplo, si un encargado trabaja horas extras durante un evento en el edificio, esas horas pueden acumularse y ser compensadas con días libres en períodos de menor actividad. Sin embargo, este esquema debe ser acordado entre las partes : empleador y empleado deben consensuar cómo se implementa el banco de horas, qué límites temporales tiene y cómo se registra.

La reforma habilita ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas, siempre que exista un descanso mínimo de 12 horas entre turnos . Para los edificios, esto podría implicar reorganizar turnos del personal según necesidades operativas, especialmente en consorcios con múltiples tareas o eventos excepcionales.

Un encargado podría trabajar 12 horas en un turno y luego descansar 12 horas antes de la próxima jornada. Esto permite mayor flexibilidad en la cobertura de servicios, aunque requiere acuerdo previo y registración clara de los turnos. La nueva normativa reconoce que algunos servicios edilicios pueden necesitar cobertura extendida.

Indemnizaciones recalculadas: impacto en costos

Un aspecto crítico para la gestión consorcial es el cambio en el cálculo de las indemnizaciones por despido. Hasta ahora se basaban en el mejor sueldo reciente; ahora se calcularán sobre promedios salariales. Esto puede modificar significativamente el costo potencial de desvincular a un encargado, una decisión que genera tensiones en la vida consorcial.

Según análisis de especialistas, el nuevo esquema puede implicar que "el pago pueda ser menor a lo que es hoy en día". Esto introduce nuevas variables en la planificación financiera del edificio. Por ejemplo, si un encargado ha tenido períodos con sueldos más bajos durante su permanencia, el promedio será menor que si se hubiese calculado sobre el salario final más alto.

Sin embargo, esto no significa que todos los despidos resultarán en menores indemnizaciones. Cada situación dependerá del historial salarial específico del empleado y el período de promedio que se considere según la normativa.

Fondo de Asistencia Laboral: herramienta de previsión

Aparece también la figura del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pensado como una cuenta específica que el empleador puede constituir con aportes periódicos para afrontar eventuales indemnizaciones o liquidaciones finales. Aunque su adopción es optativa, se perfila como una herramienta estratégica de previsión para consorcios.

El FAL permitiría que los consorcios reserven fondos regularmente en lugar de afrontar sorpresas financieras en caso de despidos o retiros de empleados. "Va a ser una herramienta más que van a tener como administradores y como empleadores", afirmó el especialista Joaquín Leiva. Para consorcios pequeños o medianos, la implementación del FAL podría significar mayor estabilidad financiera en cuestiones laborales.

Vacaciones: del modelo continuo al fraccionado

La reforma también introduce novedades en materia de vacaciones. Hasta ahora, la legislación exigía que los días de descanso se tomaran en forma continua dentro de un período determinado (entre el 1 de octubre y el 30 de abril). Con las nuevas reglas, se habilita la posibilidad de fraccionarlas y acordar fechas fuera del calendario tradicional, siempre que exista consenso entre ambas partes.

Esto abre flexibilidad para edificios con necesidades operativas específicas. Un encargado podría tomar una semana en octubre, otra en enero y días sueltos en marzo, en lugar de un bloque continuo. Esta flexibilidad beneficia tanto a consorcios con requerimientos de cobertura como a empleados que pueden distribuir su descanso según preferencias personales.

Otro eje importante es el incentivo a la regularización de empleados no registrados. La normativa busca reducir sanciones y otorgar beneficios en contribuciones sociales a quienes formalicen su personal. Para los consorcios que aún mantienen situaciones informales, el nuevo marco generaría un estímulo económico para ordenar la relación laboral y evitar contingencias legales futuras. La regularización no solo protege al empleado (acceso a salud, jubilación), sino que también reduce riesgos legales y multas para el consorcio.

Aportes sindicales: cambios en cotización obligatoria

Se prevé un cambio gradual en los aportes sindicales. Estos podrían reducirse y dejar de ser obligatorios, dependiendo del consentimiento del trabajador. Esto podría traducirse en mayor ingreso neto para los encargados, aunque significaría menor financiamiento para las organizaciones gremiales.

Punto importante sobre estatutos: La reforma laboral no modifica de manera directa el estatuto de los trabajadores de propiedad horizontal. Sin embargo, sí impacta sobre el régimen laboral general que dialoga con los convenios colectivos, lo que implicará que los acuerdos vigentes deban redefinirse una vez que pierdan vigencia.

Responsabilidades de administradores y consorcios como empleadores

Más allá de las nuevas disposiciones, es fundamental remarcar cuáles son las responsabilidades tanto del administrador como del consorcio como empleador:

Registración correcta de trabajadores: Datos completos y actualizados en los sistemas de seguridad social.

Datos completos y actualizados en los sistemas de seguridad social. Retención y pago de aportes: Contribuciones sociales deducidas correctamente y transferidas en término.

Contribuciones sociales deducidas correctamente y transferidas en término. Abono de salarios puntual: Remuneraciones pagadas en las fechas establecidas.

Remuneraciones pagadas en las fechas establecidas. Liquidaciones finales precisas: Cálculos correctos en caso de despido, renuncia o jubilación.

Cálculos correctos en caso de despido, renuncia o jubilación. Certificaciones de servicios: Documentación que acredite la relación laboral para el trabajador.

El incumplimiento de estas obligaciones no solo expone al edificio a sanciones administrativas y multas, sino que puede afectar directamente la cobertura de salud o los derechos previsionales del encargado. En consorcios, estos conflictos laborales suelen generar tensiones entre vecinos y asambleas complicadas.