Reforma laboral: la Justicia rechazó un planteo de la CGT para frenar el traspaso del fuero laboral a la ciudad

El magistrado Enrique Lavie Pico argumentó la negativa a la central obrera al considerar que primero se debe escuchar la postura del Estado y le dio un plazo de 5 días para responder a la demanda.

La CGT se había movilizado la semana pasada hacia el Palacio de Tribunales como parte de su estrategia para frenar algunos puntos de la reforma laboral del Gobierno.

El Juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, denegó la medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que pretendía suspender de manera urgente la aplicación de la reforma laboral.

La central obrera había pedido que se frenara la norma de manera inmediata, pero el magistrado señaló que la medida cautelar era en la práctica, exactamente lo mismo que pretendía obtener con la sentencia definitiva.

“Suspender la ley ahora equivaldría a resolver el pleito antes de que el Estado pueda siquiera defenderse”, sostuvo Lavié Pico, quien agregó que la cautelar tiene una finalidad conservativa: asegurar que la sentencia pueda cumplirse, no adelantarla.

A criterio del magistrado, la CGT no logró demostrar el llamado "peligro en la demora", es decir, que existe un riesgo inminente e irreparable que justifique alterar el estado de cosas antes de dictar sentencia.