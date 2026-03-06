Cómo impactan en los trabajadores las nuevas reglas de la reforma laboral sobre indemnizaciones, jornada y sindicatos

La reforma laboral introducirá cambios significativos en la dinámica de las relaciones entre empleadores y trabajadores . La nueva normativa modifica aspectos clave como el régimen de vacaciones , la organización de la jornada laboral , el cálculo de indemnizaciones , la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga.

El esquema de licencias anuales mantiene el período de otorgamiento entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque ya no necesariamente deberán concederse durante los meses de verano. La norma establece que al trabajador le corresponderá acceder al receso en temporada estival al menos una vez cada tres años. Además, se habilita la posibilidad de dividir las vacaciones , siempre que cada tramo no sea inferior a siete días corridos.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de sistemas de compensación de horas trabajadas. Bajo el denominado "banco de horas", las empresas podrán compensar jornadas más extensas con descansos posteriores, en lugar de pagar horas extras . Por ejemplo, si un empleado trabaja 12 horas en una jornada en lugar de las 8 habituales, las cuatro horas adicionales podrán ser restituidas en otro momento.

La normativa también permite que la jornada diaria alcance un máximo de 12 horas, siempre que se garantice un descanso mínimo obligatorio de 12 horas entre turnos.

La reforma laboral modifica el cálculo de las indemnizaciones por despido. A partir de ahora, conceptos como el aguinaldo, las vacaciones o los premios no formarán parte de la base de cálculo, que se determinará principalmente sobre el salario básico y el promedio salarial de la actividad.

Asimismo, se habilita el pago de indemnizaciones en cuotas: hasta 12 pagos en grandes empresas y hasta 18 en el caso de las pequeñas y medianas empresas.

Sentencias judiciales

En los casos en que la indemnización surja de un fallo judicial, las sumas podrán abonarse en cuotas mensuales consecutivas —hasta seis para grandes compañías y doce para pymes—. Los montos se actualizarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una tasa adicional del 3% anual.

Sindicatos y actividad gremial

La normativa mantiene el aporte sindical que se descuenta a los trabajadores, aunque fija un límite máximo del 2% del salario. El empleador continuará actuando como agente de retención de ese aporte.

Por otra parte, las asambleas que puedan afectar el funcionamiento de las empresas deberán contar con autorización previa del empleador, mientras que los delegados sindicales dispondrán de hasta diez días por mes para desarrollar tareas gremiales dentro del horario laboral.

Ultraactividad de los convenios

La reforma también modifica el principio de ultraactividad. Una vez vencido un convenio colectivo, sus cláusulas dejarán de aplicarse hasta que se firme un nuevo acuerdo, salvo aquellas que regulen condiciones básicas de trabajo.

Salario dinámico

El nuevo marco permite incorporar componentes salariales adicionales vinculados al rendimiento o a objetivos específicos. Estos incentivos podrán ser establecidos mediante convenios colectivos, acuerdos de empresa o incluso decisiones del empleador, y podrán adoptar modalidades fijas o variables.

Derecho de huelga

La ley establece nuevas limitaciones al derecho de huelga al ampliar el listado de actividades consideradas servicios esenciales o de importancia trascendental. En los servicios esenciales se deberá garantizar una prestación mínima del 75% del personal, mientras que en los considerados trascendentales el funcionamiento mínimo deberá ser del 50%.

Entre los servicios esenciales se incluyen sectores como salud, educación, provisión de agua potable, energía y gas, transporte de caudales y cuidado de menores.

En tanto, dentro de los servicios trascendentales se contemplan actividades como la industria farmacéutica, la producción de insumos hospitalarios, el transporte de pasajeros, los medios de comunicación y diversas industrias básicas como la siderurgia, el aluminio, el cemento y la alimentación.

Bloqueos y medidas de fuerza

La legislación también endurece las sanciones frente a bloqueos o acciones que impidan el normal funcionamiento de las empresas. Se considerarán infracciones muy graves aquellas conductas que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza, especialmente si implican intimidaciones, amenazas o impedimentos para el ingreso o egreso del lugar de trabajo.