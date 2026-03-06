Cuáles son las habilidades más demandas por las empresas en la búsqueda de personal

En medio del debate sobre la reforma laboral en Argentina , un estudio realizado por Bumeran, el especializado en empleo en Latinoamérica , revela que las habilidades blandas se han convertido en el atributo más demandado —y a la vez más escaso— entre los candidatos que buscan insertarse o crecer en el mercado laboral.

Según la investigación, el 68% de los especialistas en Recursos Humanos en Argentina considera que estas competencias son prioritarias, una tendencia que se replica en la región: 69% en Perú y Chile, 62% en Ecuador y 57% en Panamá.

Dentro de este conjunto de habilidades, la responsabilidad y la puntualidad aparecen como las más buscadas y menos frecuentes, de acuerdo con el 47% de los expertos consultados.

La empatía y la comunicación completan el podio, con un 46% y 42% respectivamente.

En cuanto a las habilidades duras, el 40% de los especialistas señala que el manejo de equipos y maquinaria específica es el conocimiento técnico más requerido actualmente, seguido por el dominio de software informático (35%) y la incorporación de nuevas tecnologías junto con el manejo de un segundo idioma (32%).

“El estudio muestra que las habilidades blandas se han transformado en un diferencial clave para la empleabilidad y el desarrollo profesional, incluso por encima de muchas competencias digitales”, afirma Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint.

La investigación, que relevó a 509 especialistas en Recursos Humanos de Argentina, Perú, Chile, Ecuador y Panamá, también destaca que nueve de cada diez profesionales del área consideran que las habilidades —blandas o duras— resultan determinantes al momento de seleccionar un nuevo talento.

Entre ellos, un 55% sostiene que ambas categorías son indispensables para un buen desempeño, mientras que un 37% prioriza exclusivamente las habilidades blandas y solo un 8% les otorga mayor peso a las competencias técnicas.

Quienes valoran principalmente las habilidades duras lo hacen, en la mayoría de los casos, porque consideran que permiten cumplir adecuadamente con los requisitos del puesto.

Por su parte, quienes privilegian las habilidades blandas destacan su aporte a la creación de ambientes laborales positivos, la colaboración entre equipos y la resolución de conflictos.

Para quienes eligen ambas, la combinación permite alcanzar mejores niveles de eficiencia operativa, adaptabilidad y desarrollo profesional.

La evaluación de estas habilidades se da mayormente durante el período de prueba. El 75% de los especialistas señala que es allí donde resulta más evidente si un trabajador posee o no las aptitudes necesarias, mientras que el 25% afirma que pueden detectarse desde la entrevista laboral.

En relación con los distintos segmentos etarios, las personas de entre 31 y 40 años son consideradas por los expertos como las que exhiben las habilidades blandas más desarrolladas, una percepción que se repite en todos los países analizados. En lo que respecta a las habilidades técnicas, el segmento de 41 a 50 años lidera la categoría.

Las empresas, por su parte, también implementan acciones para impulsar el desarrollo de competencias entre sus empleados. Seis de cada diez organizaciones llevan adelante estrategias de capacitación. Para promover las habilidades duras, predominan los programas de formación, eventos y conferencias, la rotación de tareas y las plataformas de aprendizaje. En cuanto a las habilidades blandas, se destacan los talleres de desarrollo personal, las instancias de coaching y mentoría, y las iniciativas de diversidad e inclusión orientadas a mejorar el clima laboral.