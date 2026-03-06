La CGT busca bloquear la reforma laboral con una presentación ante la Justicia

La central obrera presentó un amparo ante la Justicia para que se declare inconstitucional al considerar que implica un retroceso en derechos laborales y vulnera garantías establecidas en la Constitución Nacional.

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió avanzar este viernes en la vía judicial para intentar frenar la reforma laboral recientemente aprobada por el Congreso y ya promulgada por el Gobierno de Javier Milei. La central obrera presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 7, que está a cargo del juez Enrique Lavie Pico, con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de la norma.

El escrito fue firmado por el triunvirato que conduce la CGT junto a dirigentes de los distintos sindicatos que integran la organización. La acción judicial se produce pocos días después de la movilización que la central realizó frente a los Tribunales de la calle Talcahuano, donde los referentes gremiales anticiparon que recurrirían a la Justicia para cuestionar la legislación.

Te puede interesar Reforma laboral: el Gobierno promulgó los cambios en despidos, negociación colectiva y jornada laboral

La ley, que obtuvo sanción definitiva en el Senado el viernes pasado y aún espera su promulgación por parte del Poder Ejecutivo, es considerada por la CGT como una medida que vulnera derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional. Durante la protesta, el cosecretario general Jorge Sola aseguró que el planteo busca “ejercer el derecho a peticionar” y manifestó confianza en que el Poder Judicial actúe con objetividad para garantizar el cumplimiento de la Carta Magna.

En un comunicado difundido tras la presentación, la central sindical argumentó que la reforma afecta el artículo 14 bis de la Constitución, además de comprometer principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por el Pacto de San José de Costa Rica, tratados que poseen jerarquía constitucional en el país.

Según la CGT, la normativa implica un retroceso en materia de derechos laborales al desconocer el principio de progresividad o no regresión, que impide adoptar medidas que reduzcan garantías previamente conquistadas. También advirtió que se debilita el principio protectorio, que busca equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores frente a la desigualdad estructural existente en el mercado laboral.