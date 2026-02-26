Los gremios llevan la batalla por la reforma laboral a Tribunales y pronostican un aumento en la conflictividad social

En las filas de los sindicatos anticipan que la aprobación de la reforma laboral del Gobierno en el Senado este viernes será un trámite. En un marco de oposición debilitada y fragmentada, la CGT y sus gremios sabe que la única resistencia posible está en los Tribunales , mientras advierten con preocupación una escalada en la conflictividad social a partir del cierre de fábricas y la destrucción de nuevos empleos.

La estrategia de la central obrera es clara. Luego de una reunión de la mesa chica de la Confederación General del Trabajo celebrada este miércoles, la cúpula sindical determinó que no tiene sentido convocar a una nueva movilización o medida de fuerza para este viernes, cuando la cámara alta le ponga el broche final al texto laboral de Javier Milei.

"Movilizar tiene un costo y un desgaste. No se mueven laburantes como si fueran juguetes. Si ellos (el oficialismo) tienen los votos, ¿qué podemos hacer?", reconocía con resignación a MDZ un veterano gremialista mientras analizaba el momento político que atravesaba el Gobierno.

Con el peronismo fragmentado, con una minoría nunca antes vista en el Senado y una falta de conducción evidente en el plano nacional, los sindicatos entendieron dos cosas.

Por un lado, que cada actor busca cercar y proteger el propio terruño. Se trata de una definición que alcanza a los gobernadores y legisladores peronistas que rompieron con el ala que responde a Cristina Fernández de Kirchner para sentarse en la mesa de negociaciones con el Gobierno.

Eso también incluye a los sindicatos y a la CGT, que buscó en los idas y vueltas con el Gobierno eliminar o reducir "los puntos que hacían más daño" a los gremios como la supresión de las cuotas solidarias que atentaban contra su financiamiento.

CGT en Tribunales 1 La CGT reclamará la inconstitucionalidad de varios puntos de la reforma laboral del Gobierno en el fuero Contencioso Administrativo. CGT

La estrategia judicial: llevar la discusión a Tribunales

Por otra parte, la dirigencia sindical comprendió que ya no queda nada por hacer en el plano legislativo y que ahora la batalla hay que darla en la Justicia. "La reforma ya tiene fuerza de ley, es legítima. Nosotros no tenemos la fuerza política para pararla. Ahora no se juega un tema laboral, sino constitucional. Se va a buscar conseguir un amparo para frenar algunos puntos en la Justicia", explicó a este medio la fuente al tanto de la estrategia cegetista.

Si bien algunas organizaciones como el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Polo Obrero y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) decidieron movilizar el viernes hacia el Congreso y llamar a un paro, la CGT se inclinó por otro plan de acción. Movilizar a sus dirigentes -no a las bases- el lunes a Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para respaldar el planteo judicial que hará la central obrera ante la Justicia.

"Nuestro reclamo y plan de acción será a medida que vaya sosteniéndose la caída de los puestos de trabajo. Ahora se vienen meses muy complicados, donde cada gremio tendrá que discutir paritarias", declaró a la prensa uno de los cosecretarios de la CGT, Jorge Sola, a la salida de la cumbre cegetista.

El argumento de la entidad gremial será que algunos puntos de la reforma se contradicen con algunos convenios supranacionales a los que Argentina adhiere como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que el reclamo se presentará en el fuero Contencioso Administrativo y no el Laboral, que además con la ley dejará de existir como tal para pasar al ámbito de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, un ámbito menos favorable para los gremios.

La CGT destacó el acatamiento del paro general La conducción de la CGT se reunió para decidir los pasos a seguir en la confrontación con el Gobierno por la reforma laboral. Captura/archivo

El mal augurio para el futuro: despidos, deuda y conflictividad social

Mientras tanto, entre las filas sindicales abundan los ánimos pesimistas de cara al futuro cercano, con especial énfasis en la cantidad de puestos de trabajo formales que se han perdido con el nuevo modelo libertario.

Según un informe publicado hace dos semanas por el Ministerio de Capital Humano en base a datos del SIPA, entre noviembre de 2023 (justo antes de la asunción de Milei) e igual mes de 2025, en el país se perdieron 299.600 puestos de trabajo asalariados formales entre sector privado (-196.700), sector público (-80.900) y casas particulares (-22.000). En contraposición, el registro de trabajadores monotributistas se disparó con la incorporación de 137.400 personas.

Para los sindicatos, ese escenario no hará más que agudizarse a medida que las oleadas de importaciones -especialmente de potencias asiáticas como India o China- inundan el mercado argentino y motivan el cierre de compañías industriales, como sucedió recientemente con la histórica fábrica de neumáticos FATE.

fate

El modelo libertario: adaptarse o morir

En ese contexto, el Gobierno hizo foco en la responsabilidad de los empresarios en no adecuar sus modelos de producción a la competencia, acostumbrados a "cazar en el zoológico" y obtener beneficios exorbitantes. El gran ejemplo de esto fue el CEO de Gomería Neumen, Roberto Méndez, quien reconoció que el sector de neumáticos "estaba robando" con los precios previo a la desregulación del mercado.

"Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo. En un momento estábamos remarcando con un 60-70%", admitió el empresario que luego fue duramente cuestionado por Javier Milei en sus redes.

En ese sentido, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó que las empresas deberán reconvertirse de ahora en más o se verán empujados a cerrar sus puertas. "Al argentino no le podés obligar a pagar 3 o 4 veces lo que valen para hacer que una empresa sobreviva. Esa es una lógica de una vieja argentina que no existe más", enfatizó.

delivery pedidos ya uber eats (2).JPG Entre los sindicatos advierten una eventual saturación de la economía de plataformas, una de las barreras que contuvo la conflictividad social durante el Gobierno de Javier Milei. ALF PONCE / MDZ

El agotamiento de las aplicaciones: la barrera contra la conflictividad

En ese marco, los analistas de los gremios entienden que uno de los motivos que explica que la conflictividad social no vaya en aumento es la expansión del mercado de las plataformas, que a diferencia de lo que sucedía en épocas previas le permite a los trabajadores que pierden su empleo "volver a tener un ingreso rápido".

Sin embargo, ese modelo se está saturando a medida que más y más trabajadores confluyen en las aplicaciones. Según datos de la plataforma de transporte Didi, entre octubre de 2023 y el mismo mes de 2024 el número de conductores activos en la plataforma creció en un 47%. En ese sentido, los gremios advierten un escenario no tan lejano donde la oferta de repartidores y choferes supere la demanda.

En paralelo, los analistas técnicos de los sindicatos también observan con preocupación una importante alza en la morosidad de las familias con el sistema financiero. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la irregularidad en los créditos otorgados a hogares escaló a niveles que no se veían hace más de una década.

De acuerdo a los datos, en noviembre de 2025 la morosidad de las familias alcanzó el 8,8% en los créditos al sector privado, con un pico en los préstamos personales que trepó al 11%, el máximo en 15 años, comparado con el 3,34% de octubre de 2024. En paralelo, las tarjetas de crédito se dispararon con una tasa de 8,41%, frente al 1,57% del año anterior.

"Los prestamistas se están haciendo un verano", ironizó un dirigente gremial en diálogo con este medio. Todo esto en un contexto donde la oposición está completamente desarticulada y carente de rumbo político. Por lo pronto, los sindicatos harán presión en la Justicia mientras esperan agazapados un momento más propicio para alzar la voz.

En sus filas reconocen que si el Gobierno vuelve a insistir con modificar el régimen de licencias médicas -que amenazó con bloquear el avance de la reforma laboral-, eso "les haría un favor" a los gremios. Les daría una bandera a defender, un motivo para pelear.