La CGT se presentará el lunes en la Justicia para frenar la reforma laboral y hará una marcha frente a Tribunales

Tras el paro general del jueves pasado , la CGT no reeditará otra huelga ni marchará estar viernes frente al Congreso, en el marco de una nueva sesión que podría ser crucial para terminar de sancionar el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno. Sin embargo, el lunes se presentará en la Justicia y se movilizará a Plaza Lavalle , en Capital Federal, para instar a la suspensión de la normativa.

En rueda de prensa, Jorge Sola , miembro del triunvirato, anunció: “La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a realizar la CGT, respecto de lo que creemos inconstitucional dentro de este proyecto de ley”.

“Y esa presentación va a ser el próximo lunes . Lo haremos con el acompañamiento de una movilización hacia Plaza Lavalle desde de la Confederación General del Trabajo , acompañando la petición a la justicia que intervenga la inconstitucionalidad de esta ley”, agregó el dirigente.

Consultado sobre cuáles son los aspectos a judicializar, respondió: “Tiene varios puntos que tienen que ver con derechos individuales, derechos colectivos, y que alteran no solamente la representación gremial de los trabajadores, sino también los derechos individuales de cada uno de ellos. Así que, a partir de eso, en la legitimación que tiene la CGT para para representar, haremos esa presentación”.

A su vez, el titular del gremio de Seguros agregó: “Como ya lo hicimos muchas veces contra este Gobierno, y que todos recordarán, fue con el decreto de necesidad de urgencia 70/23, que logró el recurso de amparo y la pudieron generar cambios al texto de la ley o rechazarlo. Bueno, entiendo que nosotros hemos hecho el esfuerzo necesario, dijimos, y lo comentamos a todas nuestras organizaciones, pero también a los medios, que teníamos por delante en diciembre un largo, el que recorrimos”.

Por otro lado, recordó que el sindicalismo habló “con más de 16 gobernadores, con más de 40 senadores, con más de 50 diputados” para “tratar de convencer y de hacerles ver la lo nocivo que era este proyecto”.

Alerta por el empleo y el complejo escenario para las paritarias

Sola indicó que “el plan de acción va a seguir siendo a medida que vaya sosteniéndosela reforma laboral sino lo que viene sucediendo con la gran caída de puestos de trabajo, con la desaparición de pymes, con el endeudamiento familiar, con la caída del poder adquisitivo”. “Ahora vienen meses muy, muy complicados, donde cada gremio, cada actividad tiene que discutir paritarias, y donde lo que prometió el gobierno, que la inflación iba a ir a cero desde mayo del año pasado”, concluyó.