Javier Milei acusó a tres grandes empresarios de "delincuentes" y les puso irónicos apodos

El presidente Javier Milei es conocido por su inventiva a la hora de idear apodos para sus críticos y opositores, y este jueves dio una nueva muestra de ello. En un contundente posteo, el libertario salió al cruce de tres grandes empresarios - Paolo Rocca ( Techint ), Javier Madanes Quintanilla ( FATE ) y Roberto Mendez (Neumen)-, a quienes rebautizó irónicamente en medio de la disputa del Gobierno con un sector de la clase empresarial.

En un posteo titulado "Batalla cultural", Javier Milei manifestó: "Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días".

Y sentenció: "Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente. VLLC!".

El presidente venía de citar un posteo de un periodista que apuntaba contra Paolo Rocca por haber intentado "licitar con un sobreprecio abismal", contra industriales textiles que "admitieron márgenes inauditos" y contra industriales fabriles que "admitieron trabajar con stock y rentabilidad del 70%". "Todos apadrinados por la vieja política y su proteccionismo", rezaba la publicación.

"¡¡¡HERMOSO TWEET!!! Le hace dejar los dedos marcados a todos los chorros que poniendo la bandera de la industria nacional se asocian con empresaurios para robar a los argentinos de bien... Chatarrín y Gomita activaron a full el PRINCIPIO DE REVELACIÓN ... ¡VLLC!", proclamó Javier Milei en sus redes.

Quién es "Don Chatarrín"

El "Don Chatarrín de los Tubitos Caros" hace referencia a Paolo Rocca, líder del Grupo Techint, que entró en conflicto con el Gobierno a partir de una licitación de un contrato para la provisión de tubos del gasoducto que unirá Vaca Muerta con Río Negro.

Allí, por primera vez en décadas, una compañía extranjera -la empresa india Welspunse- logró imponerse sobre una empresa nacional en una contratación estratégica, lo que generó fuertes cuestionamientos del Grupo Techint y una respuesta tajante por parte del Gobierno.

Según trascendió, Welspun presentó una oferta 40% inferior a la cotización inicial del Grupo Techint, que luego intentó ajustar su propuesta pero aún así quedó un 25% por encima de la firma asiática. Finalmente, el monto adjudicado fue de 203 millones de dólares para la provisión de 480 kilómetros de ducto.

Desde el sector de Techint, aseguraron que la diferencia de costos podría derivar en una denuncia formal por dumping, al considerar que existiría competencia desleal por parte de Welspun mientras aquejaron el peso de la carga impositiva argentina que impide competir con gigantes como India o China. Por su parte, la Casa Rosada fue tajante: "No vamos a pagar más caros los caños".

Quién es Don Gomita Alumínica

El curioso apodo hace referencia al titular de FATE, Javier Madanes Quintanilla, a quien el Gobierno salió a confrontar luego de que el empresario del mundo del neumático y del aluminio decidiera cerrar las puertas de su histórica fábrica el día previo al debate por la reforma laboral.

"Fue sugestivo, nosotros entendemos que detrás de eso hubo una complicidad con la vieja política", había cuestionado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni en diálogo con Radio Rivadavia.

En ese sentido, el vocero disparó: "Que un día antes de uno de los debates en el Congreso, (Javier Madanes Quintanilla) tome la decisión repentina de cerrar la empresa es sugestivo. Siempre tuvo una suerte de mal empresario y de cazar en el zoológico y esas son cuestiones que nosotros rechazamos y aborrecemos".

"El señor Lengua Floja"

El último de los apócopes hace referencia al CEO de Gomería Neumen, Roberto Méndez, quien admitió en una entrevista que los neumáticos, previo a la desregulación del mercado, estaban muy por encima del valor de mercado y que los empresarios obtuvieron rentabilidades altísimas a partir de la remarcación de precios, posibilitada por las restricciones a las importaciones.

"Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo", reveló Méndez en diálogo con el streaming Ahora Play.

"Veo bien lo de Sturzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos remarcando con un 60-70%", agregó.

El recorte de la conversación fue compartido por el presidente, quien lanzó un duro cuestionamiento contra el sector empresarial nacional: "DEDICADO A LOS DELINCUENTES QUE HACEN DEL NACIONALISMO BARATO UNA BANDERA PARA ROBAR A LOS ARGENTINOS DE BIEN".