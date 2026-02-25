Milei invitó a más de 15 gobernadores para su viaje de inversiones en EE.UU.

El Gobierno última detalles organizativos de cara al Argentina Week, un foro de inversiones que busca atraer empresarios entre el 9 y el 11 de marzo en Nueva York. Asistirá el presidente Javier Milei , quien expondrá el 10 del próximo mes.

Fuentes oficiales confirmaron a MDZ que el Ejecutivo envió al menos 15 invitaciones a gobernadores cercanos a la Casa Rosada, de los cuales 11 ya confirmaron. Se trata de Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Alberto Weretilneck (Provincia de Río Negro)

En tanto, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, no viajará debido a que hace poco encabezó una gira en el país norteamericano con el mismo propósito. En cambio, por problemas de agenda en sus provincias, tampoco irán el tucumano Osvaldo Jaldo y el misionero Hugo Passalacqua.

Por su parte, el Gobierno no invitó como se preveía a Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), Ricardo Quintela (Provincia de La Rioja), Gildo Insfrán (Provincia de Formosa), Gustavo Melella (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Sergio Ziliotto (Provincia de La Pampa).

El dato más saliente es que “por ahora” no hubo invitación al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien, más allá de idas y vueltas, representa un aliado para los libertarios.

Cumbre en Casa Rosada Así están reunidos Javier Milei, su gabinete y los gobernadores Casa Rosada

En torno a la agenda, el mandatario será el principal orador del encuentro que se desarrollará entre las sedes del JPMorgan Chase Tower y el Bank of America, aunque contará con un cóctel de bienvenida que se llevará a cabo el lunes 9, en el Consulado General de Argentina con la presencia de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete.

Su exposición estará precedida por una presentación de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan. En la misma jornada, luego de la palabra presidencial, hablará el canciller Pablo Quirno. “Argentina y Estados Unidos: Desbloqueando la inversión estratégica en una nueva configuración geopolítica”, lleva el título de su presentación.

Al mediodía, Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos y uno de los organizadores de la actividad, y Peter Lamelas, embajador en Argentina, protagonizarán un panel. Moderados por Neil Herrengton, Senior VP para las Américas de la US Chamber of Commerce, llevará el nombre de “Fundadores y embajadores: dando forma al próximo capítulo de la alianza estratégica entre Estados Unidos y Argentina”.

Otro miembro libertario que estará encabezando una exposición es Mario Lugones, ministro de Salud, a las 14. Mientras que en el horario de cierre, Federico Sturzenegger, jefe de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, realizará una recepción a las 18.

Al día siguiente, el Bank of America será testigo a partir de las 9 de un discurso de Luis Caputo, ministro de Economía. Luego, a partir de las 9.30, el funcionario integrará el panel Economía y mercado de capitales con Santiago Bausili, titular del Banco Central. Los moderadores serán Facundo Gómez Minujin (JPMorgan) y Sebastián Loketek (Bank of America). A las 10, será el turno de Sturzenegger y a las 11 aparecerá en escena José Luis Daza, secretario de Política Económica.

Uno de los ejes centrales de los encuentros será exhibir el RIGI, considerado por el oficialismo como una herramienta clave para atraer proyectos de gran escala.