El CEO de una cadena de gomerías dice que las empresas de neumáticos "robaban" con el precio

El CEO de la cadena de gomerías Neumen , Roberto Méndez , reconoció que durante los años de mayores restricciones comerciales el sector de neumáticos aplicó márgenes de rentabilidad que llegaron hasta el 60% y 70%, y advirtió que sin medidas antidumping la industria local podría desaparecer frente al avance de importaciones asiáticas.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa “MMD” del canal de streaming Ahora Play donde Méndez describió el funcionamiento del mercado en el período previo a la actual apertura comercial.

“Soy el primero en reconocerlo. Estábamos robando las multinacionales y nosotros los empresarios”, afirmó. “En un momento estábamos marcando con un 60% o 70%. Nunca ganamos tanta plata en ese sentido como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, agregó.

Neumen cuenta con 520 empleados y más de 40 años de trayectoria en el sector.

En el actual contexto de apertura comercial, Méndez sostuvo que la rentabilidad debería ubicarse en niveles considerablemente más bajos. Indicó que un margen bruto antes de impuestos cercano al 20% o 22% sería razonable para la actividad.

En ese marco, expresó su respaldo a las políticas de desregulación impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Veo bien que Sturzenegger obligue a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal”, señaló.

Neumático Fate Fate, histórica empresa argentina de neumáticos, anunció su cierre definitivo.

Advertencia por las importaciones chinas

Si bien aceptó la reducción de márgenes, el empresario alertó sobre el impacto de la competencia proveniente de China. “No hay forma de que puedan competir. Van a desaparecer”, sostuvo en referencia a las fábricas nacionales y a las multinacionales radicadas en el país.

Según explicó, los salarios en China son significativamente más bajos y las escalas de producción muy superiores, lo que genera diferencias estructurales de costos. Ante ese escenario, reclamó la implementación de una ley antidumping para neumáticos importados desde ese país, con un recargo estimado en torno a 30 puntos porcentuales.

También denunció el ingreso de cubiertas sin la certificación técnica CHAS, y advirtió que la falta de controles puede implicar riesgos para los consumidores.

La reacción de Javier Milei

Las declaraciones de Méndez fueron replicadas en redes sociales por el presidente Javier Milei, quien compartió el video de la entrevista y respaldó el cambio de esquema económico.

“Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”, escribió el mandatario en su cuenta de X al difundir el fragmento.

El Presidente utilizó las afirmaciones del empresario como ejemplo para cuestionar el funcionamiento del mercado bajo el esquema anterior de restricciones comerciales y para defender la actual política de apertura y desregulación.