Neumáticos nacionales vs importados: cómo se comparan los precios tras el cierre de Fate

El cierre de Fate reavivó el debate sobre precios y competitividad. Esta comparativa muestra cuánto cuestan los neumáticos nacionales frente a los importados.

El cierre de la fábrica Fate, uno de los históricos productores argentinos de neumáticos, reavivó el debate sobre la competitividad de los neumáticos nacionales frente a los importados. La empresa señaló que la presión de productos extranjeros, especialmente desde China, y la prolongada conflictividad gremial fueron los factores centrales para tomar la decisión.

Protestas por el cierre de Fate Tanto Fate como Aluar pertenecen mayoritariamente al grupo empresa de la familia Madanes Quintanilla, y ahora se conoció la operación inmobiliaria entre ambas empresas. Lucía Simoncelli/MDZ Cuánto cuestan los neumáticos nacionales vs los importados, medida por medida Para entender cómo se posicionan los neumáticos argentinos frente a los importados, se analizaron cinco medidas estándar del mercado y se compararon marcas locales como Fate, Pirelli y Firestone con importadas Khumho, Triangle y Firemax.