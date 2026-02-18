Neumáticos nacionales vs importados: cómo se comparan los precios tras el cierre de Fate
El cierre de Fate reavivó el debate sobre precios y competitividad. Esta comparativa muestra cuánto cuestan los neumáticos nacionales frente a los importados.
El cierre de la fábrica Fate, uno de los históricos productores argentinos de neumáticos, reavivó el debate sobre la competitividad de los neumáticos nacionales frente a los importados. La empresa señaló que la presión de productos extranjeros, especialmente desde China, y la prolongada conflictividad gremial fueron los factores centrales para tomar la decisión.
Cuánto cuestan los neumáticos nacionales vs los importados, medida por medida
Para entender cómo se posicionan los neumáticos argentinos frente a los importados, se analizaron cinco medidas estándar del mercado y se compararon marcas locales como Fate, Pirelli y Firestone con importadas Khumho, Triangle y Firemax.
- Autos compactos (175/65 R14): los más económicos son los chinos Firemax ($99.371) y Triangle ($109.712), mientras que los nacionales Fate se venden a $130.384 y Khumo a $137.634. Entre los intermediarios, Pirelli y Firestone cotizan en $103.990 y $106.492, respectivamente.
- Medida 195/55 R15 (autos medianos): el más barato es Firestone ($128.032), seguido por los chinos Fremax ($134.765). Entre los nacionales, Fate cuesta $144.510 y Pirelli $148.177, mientras que Triangle y Khumo se ubican en $149.578 y $183.514.
- Autos grandes y SUV (195/55 R16): los neumáticos más accesibles son Firemax ($148.309) y Fate ($174.317). Los importados Triangle y Khumo se venden a $188.306 y $211.293, mientras que los premium argentinos Firestone y Pirelli superan los $230.000.
- Pick-ups (235/75 R15 y 265/60 R18): en la medida más pequeña, Fate cuesta $232.933, ligeramente por debajo de Pirelli ($235.929), mientras que los importados Firemax y Khumo alcanzan $312.245 y $320.005. En la medida más grande, Fate se mantiene como la opción más económica ($268.929), seguido por Firemax ($304.603) y Triangle ($306.687), con Khumo como el más caro ($428.328 por unidad).
Qué revela la comparación de precios
La comparativa evidencia que no todos los neumáticos nacionales son los más caros: en medidas grandes y para pick-ups, Fate ofrecía precios competitivos frente a los importados. Sin embargo, en medidas más pequeñas y populares, los neumáticos chinos presentan precios significativamente más bajos, explicando en parte la presión sobre la producción nacional.