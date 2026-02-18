Aluvión de importaciones, caída de la demanda y baja de precios internos: los números detrás del cierre de Fate

El histórico fabricante argentino de neumáticos anunció su cierre definitivo. Las importaciones del rubro vienen en crecimiento.

Fate anunció su cierre y los empleados comenzaron a protestar por la pérdida de sus puestos de trabajo.

El anuncio del cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate dejó al descubierto una dinámica que el sector de cubiertas de autos, y de la industria nacional en general, que viene castigadas frente a la caída de la demanda y la dificultad de competir frente al aluvión de importaciones.

La importación de neumáticos entre 2023 y 2025, como parte de la apertura comercial que propició el gobierno de Javier Milei, creció 34,8% en promedio, provocando que los precios exhiban una merma de 38,3% en dólares y de 42,6% en pesos, según reflejó un informe de la consultora PxQ.

Sólo en 2025, las importaciones de neumáticos nuevos implicaron US$US$688.545.752,31, un salto del 44%, según los datos procesados por MDZ en base al Sistema de Consultas del Comercio Exterior de Bienes del Indec.

El ranking de países de importaciones de neumáticos en 2025 Durante 2025, el total de las importaciones de neumáticos nuevos totalizó el año pasado US$688.545.752,31. El grueso de las comrpas al exterior se realizan a China y Brasil, entre ambos representan casi el 80% del total.

Los datos fueros procesados por MDZ en base al Sistema de Consultas del Comercio Exterior de Bienes del Indec, correspodientes a todas los productos para neuméticos nuevos para difenentes usos y según vehículos.