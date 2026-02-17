Canasta escolar 2026: importaciones y sobrestock generaron un aumento de precios mucho menor a la inflación

La canasta escolar 2026 registró incrementos interanuales con variaciones de entre el 4% al 26%, según el nivel educativo y la composición de cada combo, de acuerdo al relevamiento de la consultora Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X .

El informe analizó una lista de 20 útiles básicos para primaria —incluida una mochila — cuyo valor total asciende a $63.636 . El mismo conjunto de artículos costaba $56.265 en 2025, lo que representa una suba del 12% interanual.

Según explicó Damián Di Pace , director de la consultora, los incrementos se ubicaron por debajo de la inflación promedio, en un contexto de mayor oferta, importaciones, altos niveles de stock y competencia entre comercios.

En el detalle de productos, la mochila básica con tiras utilizada para el Combo 1 tiene un precio de $20.999, con una baja del 5% respecto a 2025, cuando costaba $22.000. En cambio, la cartuchera de un cierre alcanza los $12.450, con un incremento del 13% frente a los $11.050 del año pasado.

Para el Combo 2 se consideró una mochila con carro, diseño 3D y holograma, con un valor de $133.924; un 2% menos que en 2025 ($136.379). La cartuchera de dos cierres con personajes tiene un precio de $28.300, lo que implica una leve baja del 1% frente a los $28.495 del año anterior.

El guardapolvo recto con broches (talles 6 al 18), utilizado en ambos combos, presenta un precio promedio de $37.849, con un aumento del 13% interanual (en 2025 costaba $33.575).

Para un "combo 1" para primaria, que consta de útiles, la mochila básica, un guardapolvo unisex de primera marca ($37.849) y una cartuchera básica ($19.000), el valor alcanza un total de $118.863. En 2025 ese mismo conjunto costaba $105.839, lo que representa una suba del 12%.

Precios a la baja

Para el "combo 2", que incorpora la mochila con carro ($133.924) y la cartuchera de dos pisos ($28.300), totaliza $241.088, frente a los $232.714 de 2025. En este caso, la variación interanual es del 4%.

Di Pace señaló que los menores aumentos se registraron en mochilas de tiras y cartucheras, en un escenario de altos stocks remanentes y estrategias comerciales orientadas a sostener el volumen de ventas.

El informe también relevó un combo completo de 28 útiles para secundaria, que alcanza los $68.593, frente a los $54.675 de 2025. La suba interanual en este caso es del 26%.

Por su parte, el Combo 3 de Secundaria —compuesto por la misma mochila básica de primaria, una cartuchera tipo canopla y útiles específicos para ese nivel— suma $95.592, un 15% más que en 2025 ($82.775).

De acuerdo con Di Pace, en secundaria los mayores incrementos se observaron en productos como bolígrafos, reglas, sacapuntas y fibras, asociados a una mayor dependencia de insumos importados y costos de reposición más elevados.