Canasta escolar 2026: importaciones y sobrestock generaron un aumento de precios mucho menor a la inflación
Según el informe de Focus Market para Naranja X, diversos artículos de la Canasta Escolar 2026 llegaron con aumentos del 12%, menos de la mitad que la inflación.
La canasta escolar 2026 registró incrementos interanuales con variaciones de entre el 4% al 26%, según el nivel educativo y la composición de cada combo, de acuerdo al relevamiento de la consultora Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X.
El informe analizó una lista de 20 útiles básicos para primaria —incluida una mochila— cuyo valor total asciende a $63.636. El mismo conjunto de artículos costaba $56.265 en 2025, lo que representa una suba del 12% interanual.
Según explicó Damián Di Pace, director de la consultora, los incrementos se ubicaron por debajo de la inflación promedio, en un contexto de mayor oferta, importaciones, altos niveles de stock y competencia entre comercios.
En el detalle de productos, la mochila básica con tiras utilizada para el Combo 1 tiene un precio de $20.999, con una baja del 5% respecto a 2025, cuando costaba $22.000. En cambio, la cartuchera de un cierre alcanza los $12.450, con un incremento del 13% frente a los $11.050 del año pasado.
Análisis de combos premium y el costo de la canasta secundaria
Para el Combo 2 se consideró una mochila con carro, diseño 3D y holograma, con un valor de $133.924; un 2% menos que en 2025 ($136.379). La cartuchera de dos cierres con personajes tiene un precio de $28.300, lo que implica una leve baja del 1% frente a los $28.495 del año anterior.
El guardapolvo recto con broches (talles 6 al 18), utilizado en ambos combos, presenta un precio promedio de $37.849, con un aumento del 13% interanual (en 2025 costaba $33.575).
Para un "combo 1" para primaria, que consta de útiles, la mochila básica, un guardapolvo unisex de primera marca ($37.849) y una cartuchera básica ($19.000), el valor alcanza un total de $118.863. En 2025 ese mismo conjunto costaba $105.839, lo que representa una suba del 12%.
Precios a la baja
Para el "combo 2", que incorpora la mochila con carro ($133.924) y la cartuchera de dos pisos ($28.300), totaliza $241.088, frente a los $232.714 de 2025. En este caso, la variación interanual es del 4%.
Di Pace señaló que los menores aumentos se registraron en mochilas de tiras y cartucheras, en un escenario de altos stocks remanentes y estrategias comerciales orientadas a sostener el volumen de ventas.
El informe también relevó un combo completo de 28 útiles para secundaria, que alcanza los $68.593, frente a los $54.675 de 2025. La suba interanual en este caso es del 26%.
Por su parte, el Combo 3 de Secundaria —compuesto por la misma mochila básica de primaria, una cartuchera tipo canopla y útiles específicos para ese nivel— suma $95.592, un 15% más que en 2025 ($82.775).
De acuerdo con Di Pace, en secundaria los mayores incrementos se observaron en productos como bolígrafos, reglas, sacapuntas y fibras, asociados a una mayor dependencia de insumos importados y costos de reposición más elevados.