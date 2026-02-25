En horario prime time, Javier Milei abrirá el año legislativo y lanza su hoja de ruta 2026
La Asamblea Legislativa comenzará a las 20 y una hora después Milei dará su mensaje anual ante diputados y senadores en el recinto.
La Cámara de Diputados formalizó este miércoles la convocatoria a la Asamblea Legislativa que se realizará el próximo domingo 1° de marzo a las 20, en el marco de la apertura del período 144 de sesiones ordinarias del Congreso. Una hora después, a las 21, Javier Milei pronunciará su mensaje ante la Nación, donde delineará los ejes legislativos y políticos para 2026.
La citación fue firmada por el secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán, y distribuida entre los diputados nacionales. En paralelo, el Senado replicará el procedimiento administrativo en las próximas horas para completar el llamado formal al acto institucional que reúne a ambas cámaras.
La formalización del acto también quedó plasmada en el decreto 107/26, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La norma ratifica que el mensaje comenzará a las 21, tal como se había anticipado oficialmente.
Será la tercera vez que Milei inaugure el período ordinario desde su llegada a la Casa Rosada. Como en ocasiones anteriores, eligió el horario de las 21, una franja inusual en comparación con las aperturas al mediodía que predominaban en administraciones anteriores.
La decisión continúa con la línea de estrategia comunicacional del Gobierno orientada al prime time televisivo para maximizar la audiencia nacional.
El esquema protocolar prevé que la vicepresidenta Victoria Villarruel abra la sesión y declare el cuarto intermedio hasta el arribo del mandatario. Milei será recibido por una comisión legislativa de bienvenida, firmará los libros de honor y luego ingresará al recinto para dirigirse desde un atril ubicado en el centro del hemiciclo, frente a los 257 diputados y los 72 senadores.
Milei en el Congreso: hoja de ruta 2026 y señal política al Parlamento
El Presidente expondrá ante diputados y senadores un balance de gestión y anticipa la agenda parlamentaria que buscará impulsar durante el año. En e
En el Gobierno anticipan que el mensaje tendrá un tono enfático. El oficialismo definió a 2026 como “el año de la Grandeza argentina”, una consigna que será el marco conceptual para los anuncios económicos y las iniciativas legislativas que buscarán enviar al Congreso.
Entre los invitados estarán los miembros del Gabinete, gobernadores, el jefe de Gobierno porteño, ministros de la Corte Suprema, delegaciones diplomáticas, autoridades eclesiásticas y representantes de las Fuerzas Armadas.
Finalizada la ceremonia, la actividad política continuará en la Quinta de Olivos, donde Milei ofrecerá una cena para legisladores propios y aliados, en un gesto destinado a consolidar apoyos parlamentarios de cara a un año legislativo que se anticipa intenso.