En horario prime time, Javier Milei abrirá el año legislativo y lanza su hoja de ruta 2026

La Asamblea Legislativa comenzará a las 20 y una hora después Milei dará su mensaje anual ante diputados y senadores en el recinto.

Javier Milei dará inicio a las sesiones ordinarias en el Congreso por tercera vez. Foto: EFE

La Cámara de Diputados formalizó este miércoles la convocatoria a la Asamblea Legislativa que se realizará el próximo domingo 1° de marzo a las 20, en el marco de la apertura del período 144 de sesiones ordinarias del Congreso. Una hora después, a las 21, Javier Milei pronunciará su mensaje ante la Nación, donde delineará los ejes legislativos y políticos para 2026.

La citación fue firmada por el secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán, y distribuida entre los diputados nacionales. En paralelo, el Senado replicará el procedimiento administrativo en las próximas horas para completar el llamado formal al acto institucional que reúne a ambas cámaras.

Karina y Javier Milei en el Congreso durante la jura de diputados de este mes Karina y Javier Milei en el Congreso durante la jura de diputados. X | @OPRArgentina Apertura de sesiones 2026: horario y formato del discurso La formalización del acto también quedó plasmada en el decreto 107/26, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La norma ratifica que el mensaje comenzará a las 21, tal como se había anticipado oficialmente.

Será la tercera vez que Milei inaugure el período ordinario desde su llegada a la Casa Rosada. Como en ocasiones anteriores, eligió el horario de las 21, una franja inusual en comparación con las aperturas al mediodía que predominaban en administraciones anteriores.

La decisión continúa con la línea de estrategia comunicacional del Gobierno orientada al prime time televisivo para maximizar la audiencia nacional.