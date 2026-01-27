Disputa en Vaca Muerta: el Gobierno fue contundente y rechazó el reclamo del Grupo Techint

La adjudicación del contrato para la provisión de tubos del gasoducto que unirá Vaca Muerta con Río Negro reavivó el debate sobre las políticas productivas y la competitividad industrial en Argentina . Por primera vez en décadas, una compañía extranjera se impuso sobre una empresa nacional en este tipo de contrataciones estratégicas, lo que generó fuertes cuestionamientos del Grupo Techint y una respuesta tajante por parte del Gobierno.

Según trascendió el domingo, la empresa india Welspun resultó adjudicataria del contrato para proveer los caños del proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) impulsado por Southern Energy (SESA), un consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, YPF, la noruega Golar y la británica Harbour Energy.

Welspun presentó una oferta 40% inferior a la cotización inicial del Grupo Techint . Finalmente, el monto adjudicado fue de 203 millones de dólares para la provisión de 480 kilómetros de ducto. Tenaris, la empresa del grupo que encabeza Paolo Rocca, ajustó su propuesta, pero aun así su oferta resultó un 25% superior a la de la firma india.

Desde el entorno de Techint dejaron trascender que la diferencia de costos podría derivar en una denuncia formal por dumping, al considerar que existiría competencia desleal por parte de Welspun . Además, advirtieron sobre un eventual impacto negativo en el entramado industrial argentino y cuestionaron el esquema impositivo local, al que calificaron como poco competitivo frente a países como India o China, debido a la carga de tributos nacionales, provinciales y municipales.

En ese contexto, y ante la repercusión pública del caso, el diario Infobae consultó a fuentes de máximo nivel de la Casa Rosada sobre la posibilidad de que el Gobierno evalúe alguna medida adicional. La respuesta fue categórica: “No vamos a pagar más caros los caños ”, afirmó una fuente inobjetable del Ejecutivo, dejando en claro que la posición oficial es priorizar el menor costo del proyecto.

A este debate también se sumó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien agregó: “La noticia es que se deja de lado a Grupo Techint, uno de los productores de caños más importantes del mundo. Me motiva compartir estas reflexiones escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar al grupo por ser productor nacional. A la postre parece lo más lógico ¿no?: si lo podemos producir acá ¿por qué lo importaríamos?“

En su reflexión el ministro continúa de manera contundente opinando sobre que el pedido que realiza el Grupo Techint "es indefendible".

LOS TUBOS DE TECHINT. Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint, uno de los productores de caños más importantes del mundo.… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) January 26, 2026

La definición marca una señal clara de la política económica del Gobierno en relación con las grandes obras de infraestructura y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el equilibrio entre competitividad, industria nacional y apertura a proveedores internacionales en proyectos estratégicos vinculados a Vaca Muerta.