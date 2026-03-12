TGS invertirá US$3.000 millones en Vaca Muerta para industrializar gas

La transportadora de gas Transportadora de Gas del Sur ( TGS ) anunció una inversión estimada en US$ 3.000 millones para desarrollar un megaproyecto de procesamiento de líquidos de gas natural (NGL’s), en lo que la compañía definió como la mayor inversión de la historia en la Argentina para este tipo de infraestructura energética.

La iniciativa fue presentada en Nueva York durante la llamada Argentina Week y apunta a industrializar los líquidos asociados a la producción de hidrocarburos de Vaca Muerta mediante la construcción de infraestructura de procesamiento, transporte, fraccionamiento y exportación.

El proyecto contempla nuevas instalaciones de procesamiento de gas en la planta Tratayén, en Neuquén, la construcción de un poliducto entre esa localidad y Bahía Blanca, además de una planta de fraccionamiento y otra de almacenamiento de productos en ese polo petroquímico bonaerense. También se prevén obras complementarias en la terminal marítima para facilitar la exportación.

Desde la compañía señalaron que el desarrollo se extenderá a lo largo de cuatro provincias y tendrá un plazo de ejecución estimado de 45 meses.

El presidente de Pampa Energía, una de las firmas co-controlantes de TGS, Marcelo Mindlin, destacó la magnitud del proyecto y su impacto potencial sobre el desarrollo energético del país.

“Hace más de 25 años que Argentina no concreta un proyecto de procesamiento de líquidos y este es el de mayor magnitud de la historia. Es una inversión clave para solucionar uno de los cuellos de botella que podrían limitar el desarrollo de Vaca Muerta y consolidar el salto exportador del país”, afirmó.

El empresario agregó que iniciativas de este tipo buscan transformar el potencial energético argentino en crecimiento económico, exportaciones y desarrollo productivo.

Por su parte, Marcelo Sielecki, integrante de la familia Sielecki —también accionista controlante de TGS— señaló que el proyecto forma parte de la estrategia de largo plazo del grupo empresario.

“El Proyecto NGL’s es una iniciativa central dentro de nuestra visión de largo plazo. Llevarlo a cabo nos permitirá consolidar un proyecto de escala, con impacto positivo en la balanza comercial y en el desarrollo energético e industrial del país”, sostuvo.

El CEO de la transportadora, Oscar Sardi, remarcó que la iniciativa tendrá además un impacto significativo en el empleo. Según las estimaciones de la compañía, la construcción generará unos 4.000 puestos de trabajo directos y alrededor de 15.000 empleos indirectos.

“Esta inversión generará exportaciones por US$ 1.200 millones anuales, consolidando una fuente genuina de divisas y reafirmando nuestra responsabilidad en el fortalecimiento de la infraestructura productiva del país”, indicó.

Actualmente, la empresa ya firmó acuerdos con varias de las principales operadoras de Vaca Muerta y mantiene negociaciones avanzadas con otras compañías para asegurar el suministro de líquidos que serán procesados en el nuevo complejo.

De acuerdo con la empresa, en las próximas etapas se continuará avanzando en los estudios técnicos, ambientales, regulatorios y económicos del proyecto, en línea con los procesos de aprobación correspondientes. El desarrollo busca fortalecer la posición de Argentina en los mercados energéticos regionales e internacionales y ampliar la capacidad de exportación de productos derivados del gas natural.