Puerto Madero suma una nueva torre de lujo: GNV inició la construcción de Osten Tower II

Con una inversión total de US$95 millones, la desarrolladora GNV Group comenzó la construcción de Osten Tower II , una nueva torre residencial que se levantará en el Dique 1 de Puerto Madero , dentro del Distrito Madero Harbour , uno de los complejos de usos mixtos más importantes del país.

El proyecto forma parte de la expansión del masterplan urbano que la compañía impulsa en el barrio más nuevo de la ciudad de Buenos Aires, donde conviven residencias, oficinas, espacios comerciales y propuestas gastronómicas.

La torre tendrá 33 pisos y 204 unidades residenciales, con superficies que irán de 40 a 310 metros cuadrados, todas con balcón y parrilla. El desarrollo incluirá además un penthouse de 995 m² con piscina y parrilla privada, mientras que el valor inicial de comercialización parte de US$ 5.000 por metro cuadrado.

En total, el edificio contará con casi 34.000 m2 de construcción, incluyendo tres niveles de subsuelo, amplias cocheras —con más espacios que departamentos— y bicicleteros.

“El comienzo de obra de Osten Tower II representa un paso importante en la consolidación del Distrito Madero Harbour. Nuestro objetivo es seguir desarrollando espacios que integren arquitectura, diseño y vida urbana en uno de los barrios más dinámicos de Buenos Aires”, afirmó Alejandro Ginevra, presidente y fundador de GNV Group .

El edificio fue diseñado por el estudio PFZ Pfeifer-Zurdo Arquitectos y contará con amenities orientadas al bienestar y la vida social, entre ellas Wellness Center, spa, business center, cancha de pádel y la primera cancha de pickleball de Puerto Madero. También incorporará una piscina panorámica en el rooftop del piso 33.

inicio de obra osten tower Alejandro Ginevra inaugura la obra

El diseño interior estará a cargo de DPA Designers, un estudio con experiencia en proyectos hoteleros de lujo, mientras que la obra será gerenciada por Spósito y Asociados. Las tareas de fundación, actualmente en marcha, están a cargo de Soletanche Bachy.

Según explicó Iván Ginevra, CEO de la compañía, el concepto del proyecto apunta a lo que la desarrolladora denomina “lujo joven”, con espacios pensados para integrar interior y exterior. En ese sentido, las cocinas se conectan con amplios balcones con parrilla que forman parte de la fachada curvilínea de la torre.

“Queremos que quienes habiten la torre tengan la sensación de vivir en un hotel de lujo”, sostuvo el ejecutivo.

La marca Osten nació en 2020 como un restaurante de alta gama en Puerto Madero, inspirado en la estética de los años veinte y en el espíritu de renovación posterior a la crisis de 1930.

El establecimiento ganó reconocimiento internacional al obtener el premio al “Mejor Diseño de América” en los International Restaurant & Bar Design Awards de Londres, lo que impulsó a GNV Group a trasladar ese concepto al negocio inmobiliario.

Así surgió Osten Tower I, lanzada en 2022 y cuya entrega está prevista para diciembre de 2026. El proyecto se encuentra 100% vendido, con valores de reventa que actualmente rondan USD 6.500 por metro cuadrado, lo que alentó el desarrollo de una segunda torre bajo la misma identidad.

WhatsApp Image 2026-03-12 at 12.30.19 PM (2)

Comercialización e inversores

La comercialización de Osten Tower II comenzó con una etapa de preventa en la que ya se vendió cerca del 45% de las unidades, según informó la compañía. El esquema de pago contempla un anticipo del 30% al firmar el boleto y cuotas hasta la finalización de la obra.

El edificio tendrá un plazo de construcción estimado de tres años, con entrega prevista para diciembre de 2028.

Desde la desarrolladora esperan que el valor de las unidades aumente a medida que avance la obra, replicando la dinámica que registró la primera torre del proyecto.

Aunque desde la desarrolladora remarcaron que más del 85% de los clientes son argentinos, en esta oportunidad ven un renovado interés de inversores del exterior. Según Ginevra ya firmaron boletos compradores originarios de otros países, aunque -remarcó- todos tienen algún tipo de relación con argentinos.

Madero Harbour

Osten Tower II se integra al Distrito Madero Harbour, el masterplan urbano que GNV Group desarrolla en el Dique 1 de Puerto Madero. El complejo combina viviendas, oficinas, gastronomía, comercios y estacionamientos, consolidándose como uno de los nuevos polos de actividad dentro del barrio.

Actualmente el distrito cuenta con seis edificios terminados y en funcionamiento, además de tres proyectos en desarrollo y otros en etapa de planificación.

Dentro de este esquema, las torres Osten forman parte de la tendencia global de “branded residences”, un modelo creciente en el real estate premium que traslada la identidad de una marca consolidada —en este caso vinculada a la gastronomía y el diseño— al desarrollo residencial.

Fundada por Alejandro Ginevra, GNV Group lleva más de 45 años desarrollando proyectos inmobiliarios en Argentina y Uruguay, con foco en emprendimientos urbanos de alta gama que integran arquitectura, diseño y servicios.