Godoy Cruz lanza nuevas capacitaciones gratuitas en tecnología para niños y adolescentes

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió las preinscripciones para una nueva edición de GodoLab – Taller Móvil Tecnológico, una propuesta gratuita destinada a niños y adolescentes de entre 8 y 14 años. Las actividades se desarrollarán del 27 de julio al 4 de septiembre en el Polideportivo Social y Deportivo Biritos, ubicado en la intersección de Biritos y Sáenz Peña.

El programa tiene como objetivo acercar a las infancias y adolescencias al mundo de la programación, la robótica, el arte digital y otras tecnologías mediante experiencias de aprendizaje prácticas. De esta manera, busca promover el acceso a herramientas y conocimientos clave para el desarrollo de habilidades vinculadas al futuro del trabajo y la innovación.

Los talleres se dictarán una o dos veces por semana, con clases de una hora y 45 minutos de duración. Habrá turnos por la mañana, de 9 a 12.30, y por la tarde, de 14 a 18. Durante cada encuentro, los participantes utilizarán notebooks, tablets, kits de robótica y otros recursos tecnológicos para crear proyectos colaborativos.

Entre las propuestas se encuentra RobotLab , un espacio pensado para introducir a los chicos en la programación y la construcción de robots mediante herramientas visuales y kits educativos. A través de proyectos como semáforos inteligentes, vehículos robóticos y robots con sensores, los participantes desarrollarán pensamiento lógico, creatividad y resolución de problemas.

Los horarios de este taller serán los miércoles y viernes, de 11 a 12.30, en el turno mañana, y los martes y jueves, de 14 a 15.45, en el turno tarde.

Otra de las alternativas es Exploradores del Código, donde los niños aprenderán los primeros conceptos de programación mediante bloques visuales. Durante las clases crearán historias interactivas, animaciones y videojuegos mientras fortalecen habilidades vinculadas al razonamiento lógico y la creatividad.

Este taller se ofrecerá los miércoles y viernes, de 9 a 10.45, por la mañana, y los martes y jueves, de 16 a 17.45, por la tarde.

Arte digital y desarrollo de videojuegos

La propuesta también incluye el curso de Historieta Digital, orientado a quienes quieran iniciarse en la ilustración y la creación de historias utilizando la aplicación Medibang Paint. Los participantes aprenderán a trabajar con lápiz y tableta gráfica, además de incorporar conceptos sobre diseño de personajes, narrativa visual, composición de viñetas y uso de onomatopeyas.

Las clases de Historieta Digital se dictarán los martes y jueves, de 9 a 10.45.

Por su parte, el taller de Dibujo Digital permitirá explorar el arte digital mediante el programa Sketchbook. Durante el cursado se trabajará sobre técnicas de dibujo, composición, proporción humana y animal, diseño de fondos y manejo de herramientas digitales, conocimientos que luego podrán aplicarse también al dibujo tradicional.

Este curso tendrá clases los martes y jueves, de 11 a 12.45, por la mañana, y los lunes en dos horarios por la tarde: de 14 a 15.45 y de 16 a 17.45.

Finalmente, Introducción al Desarrollo de Videojuegos brindará los primeros conocimientos para diseñar y programar videojuegos propios. El contenido incluirá programación básica, diseño de niveles, creación de personajes, mecánicas de juego, animaciones, sonidos y trabajo colaborativo en proyectos creativos.

Los encuentros serán los lunes, de 9 a 10.45 y de 11 a 12.45, en el turno mañana, mientras que el turno tarde se desarrollará los viernes, de 14 a 15.45 y de 16 a 17.45.

Cómo realizar la preinscripción

Desde el municipio informaron que las preinscripciones se realizarán considerando la dirección que figure en el DNI del menor o del adulto responsable, con el objetivo de priorizar a los vecinos de la zona donde funcionará temporalmente el Taller Móvil Tecnológico.

Las personas interesadas deberán completar el formulario de preinscripción online. Además, para realizar consultas o recibir más información, podrán comunicarse al teléfono 261 205-1915, de lunes a viernes entre las 8.30 y las 13.30, o escribir al correo electrónico [email protected].