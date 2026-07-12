Godoy Cruz volvió a sonreír: ganó, cortó la mala racha y sus refuerzos renovaron la ilusión

El Tomba venció al Dragón 1 a 0 en el Feliciano Gambarte. El equipo de Pablo De Muner cortó una racha negativa de tres juegos con derrota.

A veces, en el fútbol, jugar bien pasa a un segundo plano. Godoy Cruz necesitaba ganar. Después de tres derrotas consecutivas, el equipo de Pablo De Muner debía reencontrarse con el triunfo para recuperar confianza, aliviar la tensión y empezar a mirar con optimismo la segunda parte del campeonato.

Godoy Cruz construyó un victoria en el Gambarte ante Defensores de Belgrano El Expreso venció 1 a 0 a Defensores de Belgrano en el estadio Feliciano Gambarte gracias a un verdadero golazo de Benjamín Schamine, suficiente para dejar atrás una racha que había encendido las alarmas tanto en lo futbolístico como en lo institucional.

Más allá del resultado, la tarde dejó otra sensación positiva: Godoy Cruz mostró una cara renovada. Desde el arranque fueron titulares Diego Viera y Benjamín Schamine, mientras que Valentín Burgoa volvió a vestir la camiseta del club. En el complemento hicieron su presentación Felipe Cairus y el juvenil Rodrigo Fernández, completando así el estreno de los cinco refuerzos incorporados en este mercado de pases.

Alex Rodríguez, uno de los atacantes del Expreso. Alf Ponce/MDZ El funcionamiento todavía está lejos de ser el ideal. No fue una actuación brillante ni dominante, pero sí un equipo más sólido, con otra energía y mayor presencia en distintos sectores del campo. Incluso pudo ampliar la ventaja con un disparo de Rodrigo Fernández que exigió al arquero rival.

Esta vez no hubo lujos. Hubo eficacia, orden y una necesidad imperiosa de volver a sumar de a tres. El triunfo le permitió al Tomba cortar la racha negativa, recuperar tranquilidad y, sobre todo, ofrecerle al hincha un motivo para ilusionarse.